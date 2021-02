Coronavirus : un nouveau confinement "ne se justifie pas à ce jour", dit Castex

Jean Castex l'assure : "la situation ne justifie pas" à ce jour un troisième confinement. Le Premier ministre, qui a fait un point sur l'épidémie de coronavirus jeudi soir lors d'une conférence de presse, a justifié la décision du gouvernement de ne pas procéder à un tour de vis supplémentaire.

"Le confinement doit être envisagé en tout dernier ressort. La situation ne le justifie pas à ce jour", a déclaré le locataire de Matignon. Mais il a tout de même prévenu : "Si nous y sommes contraints, nous n’hésiterions pas à prendre nos responsabilités. Notre objectif n’est pas de retarder cette échéance mais de tout faire pour l’éviter."

"Nous connaissons le coût social, humain et sanitaire" du confinement

"Les variants progressent, nous le mesurons régulièrement. C’est pourquoi l’émergence de ce nouveau risque nous a conduit sur l’opportunité de mettre en place un troisième confinement. Nous en connaissons l’efficacité, mais nous en connaissons aussi le coût social, humain et sanitaire", a poursuivi le Premier ministre.

"Nus savons tous que plus le temps passe, plus l’impact des restrictions est difficile à supporter. Un confinement, si on le souhaite efficace, signifierait la fermeture de beaucoup de commerces mais aussi de beaucoup d’établissements scolaires", a ajouté le Premier ministre, pour qui le confinement doit donc être "envisagé en tout dernier ressort."