Emmanuel Macron termine avec optimisme sa visite d'État à La Nouvelle-Orléans

Au lendemain d'une réception fastueuse à la Maison-Blanche, c'est en Louisiane, une terre chargée d'histoire franco-américaine, qu'Emmanuel Macron termine sa visite d'État aux États-Unis. Le président de la République s'est rendu dans la ville emblématique de La Nouvelle-Orléans afin de faire la promotion de la francophonie. C'est tout sourire que le chef d'État a déambulé dans le célèbre quartier français.

Le bilan, "il est très bon"

Après Washington et son froid glacial, la température monte d'un cran à La Nouvelle-Orléans : 25 degrés au thermomètre, sans compter une ambiance chaleureuse et beaucoup plus animée, avec des groupes de jazz à chaque coin de rue. Le président en profite pour se laisser aller à un petit pas de danse, entouré par la foule. L'occasion également pour lui de faire le bilan plutôt optimiste de cette visite d'État. "Pour moi, le bilan est au-delà de ce qu'on pouvait légitimement en attendre. Il est très bon."

Même s'il n'y a pas eu d'engagements concrets des États-Unis pour atténuer les effets de leur plan anti-inflation sur l'industrie européenne, Emmanuel Macron veut y croire. "Le but, c'est que l'Union européenne, en effet, ait un traitement et puisse avoir des exemptions. D'ici au début de l'année prochaine, il faut qu'on ait pu régler ce sujet. Donc, pour moi, c'est au premier trimestre 2023, qu'il faut que l'on ait finalisé ces sujets."

Le président, qui a lancé l'invitation en retour à Joe Biden, le dirigeant américain est le bienvenu, quand il le veut pour une visite d'État en France.