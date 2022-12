Fromages et vins américains, homard et caviar… Le menu du dîner d'État entre Macron et Biden

C'est un dîner en grande pompe qui attend Emmanuel Macron ce jeudi soir à la Maison Blanche. Sous une tente des jardins de la "White House", plusieurs centaines d'invités sont attendus à l'occasion de cette visite d'État de trois jours. Pour ce premier repas d'État pour Joe Biden, les petits plats ont été mis dans les grands. Jill Biden, la Première dame des États-Unis souligne un menu où chaque détail a été pensé : "C'est une expression de bienvenue et d'amitié, une façon de nous lier à travers un langage qui va au-delà des mots. Et à chaque plat qui sera déposé sur la table, il y aura une signification derrière."

Un menu pas seulement gastronomique donc, mais également politique. Le repas a été inspiré des "couleurs communes" des deux pays, le rouge, le blanc et le bleu, faisant référence aux "valeurs communes" de la France et des États-Unis, "la liberté, la démocratie, l'égalité et la communauté". Les chefs de la soirée, Cris and Susie, ont donc composé un menu à la hauteur des exigences de la soirée.

Homard, caviar et bœuf

Entrées, plats, desserts mais aussi fromages et vins… La soirée s'annonce copieuse pour les chefs d'États. Le repas débutera par un homard du Maine poché au beurre, ainsi qu'un caviar Osciètre américain et un raviole de courge Delicata. Le tout accompagné d'une sauce à l'estragon.

Les plats feront également saliver les convives. Une calotte de bœuf, un épais et tendre morceau de bœuf provenant du faux-filet, sera servie accompagné d'une confiture d'échalotes. Les couples présidentiels pourront également goûter à des pommes de terres au beurre cuites en trois fois, de topinambours, d'une crème de cresson et d'une réduction au vin rouge.

Du fromage et du vin oui, mais 100% américain

Pas de cocorico du côté du fromage : il sera bel et bien américain. Une fierté pour Jill Biden, qui souligne la présence sur la tablée du "Rogue River Blue", un bleu champion de monde 2019 des Cheese Awards. Deux autres fromages artisanaux du pays complèteront l'assortiment : le "Cypress Grove Humboldt Fog", un fromage de chèvre médaillé de bronze au championnat du monde 2022, et le "Deer Creek Cheddar Cheese", d'une petite crèmerie familiale de Sheboygan dans le Wisconsin.

La fin du dîner est marquée par des desserts qui donnent l'eau à la bouche. Un "chiffon cake" à l'orange, suivi de poires rôties avec une sauce aux agrumes et enfin une crème glacée à la crème fraîche. Chardonnay et Sauvignon accompagneront les convives lors de ce repas, mais tous deux proviennent de vignoble californien. Un rosé effervescent, un Louis Roederer brut, américain lui-aussi sera servi. De quoi aiguiser le palais des invités au mélange entre terroir français et produits américains.