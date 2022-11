Le sommet de la Francophonie 2024 se tiendra à Villers-Cotterêts, annonce Emmanuel Macron

Le sommet de la Francophonie 2024 se tiendra en France pour la première fois depuis plus de 30 ans, au château de Villers-Cotterêts, siège de la future Cité internationale de la langue française, a indiqué Emmanuel Macron sur TV5 Monde. "Le sommet des chefs d'État et de gouvernement (de la francophonie, ndlr) se tiendra en 2024 à Villers-Cotterêts" dans l'Aisne, a indiqué le président français dans un entretien diffusé dimanche par la chaîne francophone. "Il n'y a pas de plus beau lieu pour que la langue française puisse raconter son odyssée et bâtir son avenir", selon lui.

"Un temps fort pour les créateurs francophones"

Très dégradée, la résidence royale, où François Ier a institué l'emploi du français dans les actes administratifs en 1539, est en cours de rénovation pour accueillir la Cité internationale de la langue française, un chantier de plusieurs dizaines de millions d'euros particulièrement suivi par Emmanuel Macron. La chanteuse Yseult sera la marraine de l'édition 2024. "Je veux que cela soit un temps très fort pour les créatrices et les créateurs" francophones, a plaidé le chef de l'Etat.

>> LIRE AUSSI - Emmanuel Macron conclut une longue séquence diplomatique avec le Sommet de la Francophonie

La France n'a pas accueilli de sommet de la Francophonie depuis 1991, cinq ans après la première réunion de ce type à Versailles sous l'impulsion de François Mitterrand. Après deux reports consécutifs, la 18e édition se tient ce week-end sur l'île de Djerba en Tunisie, les dirigeants ambitionnant de voir le bloc jouer un "rôle accru" à l'international.

Présent samedi à Djerba, Emmanuel Macron a prôné une "francophonie d'action", reconnaissant que l'usage de la langue française avait reculé ces dernières décennies dans les pays du Maghreb.