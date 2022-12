États-Unis : l'entretien dans le Bureau ovale entre Biden et Macron était-il si amical ?

Robe de gala immaculée pour madame, nœud papillon pour monsieur, les Macron ont passé la soirée à la Maison Blanche. Réception en grande pompe et menu des plus raffinés, entre homards et gâteau à l'orange, étaient au programme jeudi lors du deuxième soir de la visite d'État du président de la République à Washington. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entretenus dans le Bureau ovale. À l'issue de cette rencontre, les deux présidents ont tenu à montrer leur amitié. "À l'échelle des siècles, à chaque fois que les choses vitales et essentielles ont été en jeu, nous avons été là l'un pour l'autre", déclarait le président français.

Des exemptions pour les industriels européens attendues

Malgré tout, Emmanuel Macron fustigeait le plan anti-inflation américain, un plan agressif à ses yeux. Le chef de l'État espérait donc arracher des exemptions pour les industriels européens, notamment pour ceux qui fabriquent des véhicules électriques. Cependant, face à cela, la réponse de Joe Biden est claire. "Les États-Unis ne s'excusent pas et je ne m'excuse pas vu que j'ai voté pour cette loi dont vous parlez. L'Europe et tous nos alliés ont la possibilité de faire la même chose", précise-t-il.

Le président américain reconnaît tout juste qu'il ne peut apporter des ajustements mais que cela nécessite une discussion. Autrement dit, l'entretien dans le Bureau ovale n'aura pas suffi.