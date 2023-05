Après l'arrestation d'un homme près de Buckingham Palace, les adorateurs de la royauté ne sont pas inquiets

L'arrestation, qui a eu lieu vers 19H00 locales (18H00 GMT), survient quelques jours avant le couronnement samedi du roi Charles III auquel doivent assister des souverains et des dirigeants de la planète. "Aucun coup de feu n'a été signalé et aucun agent ou membre du public n'a été blessé" et l'homme a été "mis en détention", a précisé la police qui a indiqué ne pas gérer cette affaire à ce stade comme un dossier de terrorisme. L'homme s'est approché des grilles du domaine et a lancé plusieurs objets dans le parc, a-t-elle ajouté.

Il a été arrêté sous le soupçon d'être en possession d'une arme. "Un périmètre de sécurité a été établi après la découverte sur l'homme d'un sac suspect. Des spécialistes se sont rendus sur place et, après une évaluation, une explosion contrôlée a été effectuée par précaution", a ajouté la police dans son communiqué. "Des policiers sont toujours sur place et des enquêtes complémentaires sont en cours", ont précisé les forces de l'ordre.

"On va rester ici cette nuit"

Installé sous sa tente, un drapeau de l'Union Jack sur les épaules, John a vécu en direct l'interpellation de l'individu et l'explosion de son sac considéré comme suspect. "On était juste devant quand on a entendu cette violente explosion. On m'a dit que c'était les unités spéciales de la police qui avaient fait exploser le sac suspect. Cela m'a vraiment surpris. Ça fait vraiment peur", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

En quelques instants, les abords de Buckingham Palace ont été bouclés. Pas de quoi inquiéter Elizabeth, emmitouflée dans son duvet. "On va rester ici cette nuit, on n'ira nulle part. On peut voir que s'il y a le moindre problème, il y a beaucoup de sécurité tout autour. Tout va bien", assure-t-elle.

"Ça va être un moment historique"

Assis sur son fauteuil roulant malgré son handicap, Patrick, une couronne en plastique sur la tête, ne bougera pas jusqu'à samedi. Il souhaite être aux premières loges pour voir passer la procession royale. "On n'a pas vu ça depuis 70 ans. Ça va être un moment historique. Je veux être là parce que j'adore la famille royale et je veux manifester mon soutien à notre nouveau roi et à notre nouvelle reine." Des adorateurs de la royauté qui ont encore une fois cette nuit, applaudi aux répétitions des défilés militaires.

Le couronnement de Charles III, l'un des événements les plus sécurisés de ces dernières années

Les médias britanniques affirment que ni Charles III, 74 ans, ni son épouse Camilla, 75 ans, n'étaient au palais à ce moment-là. Les services du roi n'ont fait aucun commentaire. L'artère qui mène au palais de Buckingham a été fermée à la circulation en prévision du couronnement de samedi, le premier à avoir lieu au Royaume-Uni depuis 70 ans.

Des milliers de soldats prendront part à une procession du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster dans le cadre du couronnement, et une foule immense est attendue. L'opération de sécurité destinée à protéger cet l'itinéraire est l'une des plus importantes de ces dernières années. Elle s'appuiera sur des tireurs d'élite postés sur les toits et des agents infiltrés, ainsi que des détecteurs de type aéroportuaire, des chiens renifleurs et une zone d'exclusion aérienne au-dessus du centre de Londres.