Londres : libération sous caution du conducteur qui a percuté les grilles de Buckingham palace

Un homme arrêté après avoir heurté en voiture samedi les grilles du palais de Buckingham à Londres a été libéré sous caution, a annoncé dimanche la police de la capitale, précisant qu'il n'y avait pas de lien avec le terrorisme. L'incident s'est produit vers 2h33 samedi matin, lorsqu'"une voiture a heurté les grilles du palais de Buckingham", selon la police.

"Des officiers armés ont arrêté un homme sur place, soupçonné de dégradations criminelles. Il a été conduit à l'hôpital", a ajouté Scotland Yard, précisant qu'il n'y a pas eu de blessé et que l'enquête était en cours pour établir les circonstances de l'incident. La police a indiqué un peu plus tard que l'homme est désormais "traité selon la loi sur la santé mentale" et qu'il a été libéré sous caution le temps de l'enquête.

Plusieurs tentatives d'intrusion

"L'incident n'est pas considéré comme lié au terrorisme", a-t-elle précisé. Le dispositif de sécurité autour du palais de Buckingham, résidence officielle de la famille royale britannique, est très important, avec des policiers armés qui patrouillent autour de l'édifice situé en plein cœur de la capitale. Par le passé, il a fait l'objet de plusieurs tentatives d'intrusion. En novembre dernier, un homme qui avait tenté de s'introduire dans les écuries royales du palais avait été condamné à une amende.

Et en mai dernier, un homme avait été arrêté après avoir jeté des cartouches de fusil dans le parc, à quelques jours du couronnement de Charles III. À l'automne, un homme avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis pour avoir percuté en voiture les grilles qui protègent l'accès à Downing Street, la rue sécurisée où se trouve la résidence du Premier ministre britannique.