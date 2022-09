A Edimbourg, les habitants se préparent à accueillir la dépouille de la reine

Les derniers préparatifs ont lieu à Édimbourg, avant que la ville ne devienne pour quelques jours le centre du Royaume-Uni et des regards du monde entier. Dimanche, la capitale écossaise va accueillir le cercueil de la reine. La ville est fermée et ses routes quadrillées, comme lorsque Elizabeth II s'y déplaçait pour des voyages officiels.

"On a prévu de prendre un moment pour lui rendre hommage"

Depuis l'annonce du décès de la reine, le quartier de Canongate, en plein cœur de la capitale écossaise, s'est transformé. Les rues sont interdites à la circulation. Des barrières ont été placées de chaque côté de l'avenue principale et les pelouses des jardins ont été tondues. Farhad est gérant d'un magasin de souvenirs dans la rue principale. Il a assisté à l'ensemble des préparatifs, mais il sait que le passage du corps de la reine cet après-midi sera un moment difficile.

"Ce sera très dur de la voir comme ça. Tout le monde aime la reine et la famille royale. Elle va passer là, juste devant nous. Avec mon collègue, on a prévu de prendre un moment pour lui rendre hommage quand elle va passer. Ce sera dur, mais c'est important", confie-t-il sur Europe 1.

"C'était une reine merveilleuse"

Le cortège funéraire traversera le quartier en milieu d'après-midi, sous le regard de milliers de spectateurs, comme Sally, venue spécialement à Edimbourg avec sa fille pour voir passer le cercueil de la reine. Pour elle, l'hommage est indispensable.

"Il faut lui rendre hommage. C'était une reine merveilleuse. Nous avons eu beaucoup de chance qu'elle ait passé ses vacances en Ecosse. Nous l'aimons tous beaucoup". Lundi, une cérémonie religieuse aura lieu en la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Puis le cercueil de la reine sera exposé au public pendant 24h pour leur permettre de se recueillir à Edimbourg.