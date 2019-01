Destinations en vogue : Jordanie, Sri Lanka, Cap-Vert... Europe 1 vous embarque pour sept destinations de rêve

Envie de soleil, de plage, ou plutôt de flocons ? Pour rompre avec la morosité qui suit les fêtes de fin d'année, Europe 1 vous propose de penser dès à présent à vos prochaines vacances. Chaque jour, pendant une semaine, on a choisi pour vous sept destinations parmi les plus attendues pour 2019. Ce matin, pour notre dernière étape, on vous a emmené en République dominicaine. Et maintenant, on vous résume tout !

Episode 1 - États-Unis : laissez-vous tenter par les Great Smoky Mountains

Avec la Grèce et le Japon, les Etats-Unis font partie des trois destinations qui intéressent le plus les Français pour 2019, selon une enquête menée par le site de voyages à petits prix Voyages Pirates auprès de 2.660 internautes. Par ailleurs, les pages web que lui consacre le Guide du Routard sont les plus consultées du site depuis deux ans. Elles pourraient bien encore le rester cette année.

>> Lire l'article ICI

Episode 2 - Le Cap-Vert : petit archipel mais grandes aventures à l'ombre des volcans

Cet archipel volcanique au large du Sénégal vous tend les bras : depuis le 1er janvier 2019, les Français, comme les 27 autres nationalités de l’UE, sont exemptés de visas pour tout séjour de moins de trente jours. De quoi découvrir largement les dix petites îles du Cap-Vert, baignées d’une eau turquoise, tantôt désertiques, tantôt traversées de vallées verdoyantes.

>> Lire l'article ICI

Episode 3 - Le Groenland : pour les amateurs de sensations fortes

Passer l’été au frais ? C’est en tout cas l’une des suggestions du National Geographic qui fait figurer en bonne place dans son édition 2019 des Best trips la deuxième plus grande île du globe (après l’Australie), dont les trois quarts se situent au-delà du cercle polaire arctique. En 2019, le Groenland, pays "constitutif" du Royaume de Danemark, fête ses dix ans d’autonomie, l’occasion idéale pour découvrir un territoire à cheval entre deux mondes ; géographiquement attaché à l’Amérique du Nord et culturellement tourné vers l’Europe.

La destination s’adresse surtout aux amoureux de sensations fortes : cernée par la banquise, l'île, faute de route, se parcourt en kayak, en raquettes, en traîneau à chiens, voire en hélicoptère pour les plus impatients.

>> Lire l'article ICI

Episode 4 - La Jordanie : et si vous changiez de planète ?

À en croire un pointage réalisé par le site de voyage Booking.com, sur la base des réservations enregistrées sur la plateforme à l’été 2018 pour 2019, la Jordanie est la destination qui marque la plus forte progression, devant l’Ouzbékistan et le Mexique. Les autorités tablent désormais sur 7 millions de visiteurs d’ici à 2020.

>> Lire l'article ICI

Episode 5 - La Grèce :

>> Lire l'article ICI

Episode 6 - Sri Lanka :

>> Lire l'article ICI

Episode 7 - République dominicaine :

>> Lire l'article ICI