Covid : en Catalogne, l'épidémie recule pour la première fois depuis un mois

Il y a quelques semaines, l'épidémie de coronavirus était repartie à la hausse en Espagne, en particulier en Catalogne, épicentre de cette cinquième vague du Covid-19 dans le pays en raison du variant Delta. Pour empêcher l'aggravation de la crise sanitaire, le gouvernement a notamment mis en place un couvre-feu vendredi dernier de 1h à 6h du matin. Une mesure qui semble porter ses fruits puisque le nombre de contaminations baisse dans la région et la situation s'améliore.

Pour la première fois depuis un mois, l'épidémie recule en effet. En Catalogne, les nouveaux cas baissent de façon significative et le pic de cette dernière vague a été dépassé en milieu de semaine. Un constat que confirme le chercheur Gerard Jimenez, qui analyse quotidiennement les données Covid de la région. "Ca fait un peu plus d'une semaine que les cas positifs chez les jeunes et les moins de 30 ans diminuent drastiquement. Même si c'est vrai qu'on a eu des taux d'incidence très élevés. Mais désormais, à nombre d'hospitalisés comparable, on a eu une mortalité dix fois inférieure à celle des autres vagues. Et cela, on ne peut que l'attribuer au vaccin", affirme-t-il.

53% des Espagnols entièrement vaccinés

Ici, tout le monde veut se faire vacciner. Les autorités n'ont pas besoin de battre le rappel puisque 53% des Espagnols ont reçu les deux doses, soit 8 points de plus qu'en France. Et même si la décrue n'a pas encore commencé dans les hôpitaux, qui restent sous pression, ce changement de tendance est sans doute une bonne nouvelle pour le sud de l'Hexagone. "Les gens qui vivent dans les Pyrénées-Orientales peuvent entretenir de l'espoir. Si, comme cela semble le cas, il se confirme qu'ils ont deux semaines de retard sur nous, alors la France suivra la même dynamique", poursuit le chercheur.

Malgré cette situation qui s'améliore, le couvre-feu et l'interdiction de se réunir à plus de 10 personnes seront maintenus en Catalogne jusqu'à la fin de l'été. Le masque, quant à lui, n'est pas obligatoire en extérieur mais tout le monde, ou presque, le porte quand même.