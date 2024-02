Espagne : en Catalogne, un village englouti refait surface en raison de la sécheresse

C'est un effet inattendu de la sécheresse. En Catalogne, un village en ruines situé dans le réservoir de Sau, près de Barcelone, a refait surface. En cause : le niveau de l'eau, historiquement faible. En plus des habitations de l'ancien village de San Romà de Sau, une église datant du XIe siècle est totalement visible. Lorsque le niveau du réservoir est le plus élevée, seule la pointe du clocher de l'église est apparente. Des images de médias locaux montrent la zone totalement asséchée, et un château refaire surface.

La Catalogne fait face depuis plusieurs mois à une sécheresse historique. Jeudi, la région de Barcelone a été placée en état "d'urgence" et va devoir être confrontée à de nouvelles restrictions. Selon le média espagnol El Confidential, alors que le réservoir de Sau doit approvisionner en eau les 3,3 millions d'habitants de la métropole barcelonaise, elle est actuellement remplie à seulement 4% de ses capacités.

"Pire sécheresse depuis un siècle"

"La Catalogne souffre de sa pire sécheresse depuis un siècle", a réaffirmé Pere Aragonès, le président du gouvernement régional catalan, rappelant que le manque de précipitations dans la région durait depuis plus de trois ans. Les habitants de 202 communes seront touchés par des restrictions : il sera par exemple interdit de remplir les piscines, même pour une simple remise à niveau, d'arroser les espaces verts ou de laver les véhicules.

En revanche, cette entrée dans la première phase de l'état d'"urgence", qui en comprend trois, va se traduire par d'importantes restrictions pour l'agriculture, qui devra réduire de 80% sa consommation d'eau (contre 40% jusqu'ici), et pour l'industrie, qui devra la restreindre de 25% (au lieu de 15%).

Dans le nord de l'Espagne, le déficit actuel de précipitations est inédit depuis le début des relevés en 1916.