Coronavirus : faute de moyens pour payer le bateau, des Français bloqués au Maroc depuis mars

TÉMOIGNAGE

La réouverture des frontières françaises se précise : dès lundi, les restrictions vers les pays européens sont levées, puis, au 1er juillet, celles vers les pays hors espace Schengen. D'ici-là, d'autres ressortissants français espèrent qu'on leur viendra en aide : certains, partis en vacances, restent bloqués au Maroc, parfois depuis le mois de mars.

"Ils demandaient minimum 1.200 euros"

Le camping Car de Christian et Marie-France n'a ainsi pas roulé depuis trois mois et reste à l'arrêt à une cinquantaine de kilomètre de Tanger, au Maroc. Le couple de retraités ne dort que sur une oreille, attendant l’appel du consulat français. "Le soir, quand on va se coucher, on a le téléphone sur la table de nuit", témoigne la Française de 68 ans. "S'ils nous appellent et qu'on n'a pas entendu le téléphone, c'est foutu", poursuit celle qui confie être très stressée par la situation. "Je suis épiléptique, sous Dépakine. Mon diabète monte à 1,70 alors que je ne devrais pas dépasser 1,20."

Son mari, Christian perd espoir, alors que trois traversées en bateau ont déjà été annulées pour le couple. Il pointe du doigt des tarifs exorbitants : "Ils demandaient minimum 1.200 euros, jusqu'à 2.000, pour faire le trajet Tanger-Sète. Il y a des Français qui ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens."

"On a eu jusqu'à 44 degrés une journée"

Même problème de moyen pour Josiane, coincée dans un camping de la banlieue de Tanger. Avec son époux la retraitée subit les fortes chaleurs marocaines et raconte : "On a eu jusqu'à 44 degrés une journée. On a pas de clim, c'est compliqué." Une traversée Tanger Sète est prévue dans 3 jours. Les camping-caristes espèrent y avoir accès.