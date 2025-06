Oise : les gendarmes interviennent pour des jets de pétards au sein d'un collège et saisissent un couteau

Un couteau a été saisi ce mercredi au sein d'un établissement scolaire à Gouvieux (Oise) alors que les gendarmes intervenaient pour des jets de pétards. Un adolescent âgé de 14 ans sera entendu en audition libre. Le même jour, une surveillante de 31 ans était mortellement poignardée par un collégien en Haute-Marne.

Sollicités par le directeur du collège Sonia-Delauney de Gouvieux (Oise), les gendarmes sont intervenus ce mercredi 10 juin au sein de l'établissement où des élèves s'amusaient à jeter des pétards, a appris Europe 1 auprès de la préfecture et de la gendarmerie.

Le proviseur a également fait la découverte d'un couteau appartenant à un groupe de jeunes mis en cause dans les jets de pétards. Dans l'attente des gendarmes, les collégiens concernés ont été isolés et, sur directives du parquet, le propriétaire du couteau sera entendu en audition libre. Il s'agit d'un adolescent âgé de 14 ans, de nationalité française et inconnu au TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Le couteau a été saisi et des sanctions disciplinaires seront prononcées à l'encontre du groupe de jeunes.

La vente de certaines armes blanches aux mineurs bientôt interdite

Cet incident est intervenu alors que, quelques heures plus tôt, Mélanie, 31 ans, surveillante dans un collège de Haute-Marne, était mortellement poignardée par un collégien de 14 ans, scolarisé en 3e. Le drame a suscité un vif émoi et mis en lumière l'augmentation préoccupante de la violence des mineurs. Depuis le début de l'année 2025, le gouvernement a renforcé les contrôles à l'entrée des écoles avec des fouilles aléatoires, mais la mesure semble peu dissuasive puisque, selon les informations d'Europe 1, un peu plus de 6.000 contrôles ont été réalisés entre le 26 mars et le 26 mai dernier et 186 couteaux ont été saisis. C'est d'ailleurs lors d'un de ces contrôles que la surveillante a été poignardée mercredi matin.

Invité du 20H de TF1 mercredi soir, François Bayrou a promis d'interdire "tout de suite" la vente de certaines armes blanches aux mineurs. Ce jeudi matin, Matignon précise que cette mesure prendra effet "dans les 15 jours". Un peu plus tôt, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'était dit favorable à l'expérimentation de portiques de sécurité à l’entrée des établissements scolaires. Une idée qui divise dans la mesure où ces dispositifs ne peuvent détecter certains types de lames, notamment celles en céramique.