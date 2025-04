INFO EUROPE 1 - Nantes : une élève meurt après une agression au couteau dans l'enceinte de son lycée

Selon des sources policières, un lycéen dans un établissement privé à Nantes a agressé au couteau plusieurs de ses camarades, et a été interpellé. Trois personnes ont été blessées tandis qu'une élève est décédée, selon le ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau doit se rendre sur place à 17 heures.

Un lycéen de l'établissement Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes a agressé au couteau plusieurs de ses camarades, avant d'être interpellé, ont indiqué des sources policières à Europe 1. Quatre personnes ont été blessées, dont une élève qui n'a pas survécu, selon le ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau doit se rendre sur place à 17 heures., et la ministre de l'Éducation Élisabeth Borne va également faire le déplacement.

Une agression au couteau a eu lieu ce midi au sein d’un établissement scolaire privé de Nantes.



Je me rends sur place avec @BrunoRetailleau pour exprimer toute ma solidarité aux victimes et mon soutien à la communauté éducative. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) April 24, 2025

Deux couteaux dont un de chasse retrouvés au sol

L'agression a eu lieu dans un établissement privé du secteur Doulon. Un élève de seconde muni d'un couteau, prénommé Justin et né en 2009, selon les informations d'Europe 1, serait monté au deuxième étage et aurait agressé une jeune fille avec laquelle il nourrissait un différend. C'est cette dernière qui a finalement succombé à ses blessures. Il est ensuite descendu d'un étage et a donné des coups de couteau à trois autres élèves. Un lycéen se trouve en urgence absolue, quand les deux autres ont légèrement été blessés.

Une source proche du dossier précise à Europe 1 qu'à l'arrivée de la police secours, le jeune agresseur était "maîtrisé par un responsable informatique du lycée". Deux couteaux dont un de chasse ont été retrouvés au sol. Un périmètre de sécurité a été installé. Le procureur doit tenir une conférence de presse à 19 heures au palais de justice de Nantes.