Surveillante poignardée : François Bayrou promet d'interdire «tout de suite» la vente de certaines armes blanches aux mineurs

Après le meurtre de la surveillante devant un collège en Haute-Marne, le Premier ministre François Bayrou a annoncé sur TF1 la promesse d'interdire "tout de suite" la vente de certaines armes blanches aux mineurs.

François Bayrou a promis d'interdire "tout de suite" la vente aux mineurs de tous les couteaux, après le meurtre d'une surveillante poignardée mardi matin par un élève de 14 ans à l'entrée d'un collège à Nogent, en Haute-Marne.

"On va élargir la liste des armes" blanches interdites à la vente. "Pour l'instant, il n'y a que les poignards pour simplifier, qui sont interdits. On va interdire tout couteau qui peut constituer une arme" et cette mesure entre en vigueur "tout de suite", ainsi que le contrôle de l'âge de celui qui recevra le colis, a affirmé le Premier ministre sur TF1.

