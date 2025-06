Ce que l’on sait du meurtre d’une surveillante dans un collège en Haute-Marne

Drame en Haute-Marne. Une surveillante de 31 ans a été poignardée à mort ce mardi matin par un élève de 3e dans un collège de Nogent, alors que les gendarmes procédaient à une fouille des sacs. L’adolescent de 14 ans a été interpellé. Les motivations de son geste restent inconnues.

L’horreur et la stupéfaction à Nogent, en Haute-Marne. Une surveillante du collège, âgée de 31 ans, a été poignardée à mort ce matin par un élève de 3e. L’attaque a eu lieu alors que des gendarmes étaient en train d’effectuer une fouille des sacs des collégiens.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le garçon de 14 ans a alors sorti un couteau de son sac pour frapper à plusieurs reprises cette surveillante, qui a malheureusement succombé à ses blessures. Que sait-on du déroulement de ce drame ? Europe 1 fait le point.

Un élève "un peu bizarre" selon ses camarades

Il est environ 8 h et quart ce mardi matin devant cet établissement. Les gendarmes procèdent à une fouille des sacs des élèves. C’est à ce moment-là que l’un d’entre eux, 14 ans, scolarisé en 3e, sort un couteau de son sac et poignarde à plusieurs reprises une surveillante de 31 ans.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Nolan, en 3e lui aussi, se trouvait à quelques mètres. "J'entends la surveillante crier. Je tourne donc la tête et je vois l'élève avec un couteau. Je vois que la surveillante tombe par terre avec du sang sur elle. Je suis encore un peu choqué, je n'ai plus trop envie d'aller en cours", se remémore-t-il avec énormément de peine.

L’agresseur est vite interpellé. Il est actuellement en garde à vue et on ne connait pas encore ses motivations. Son casier judiciaire est vierge. Certains ici le décrivent comme "un peu bizarre" mais il semblait bon élève. Il était même référent anti-harcèlement dans son collège. Il avait tout de même été exclu deux fois en début d’année scolaire pour avoir perturbé la classe.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aucun cours ce mercredi

Aurore est la cousine de la victime. Elle est venue ce mardi soir déposer ici une rose blanche en sa mémoire. "J'ai de la tristesse, de l'incompréhension, de la colère, oui et non. C'est aussi une histoire d'éducation tout ça. Mais on voudrait comprendre comment cela a pu arriver et pourquoi elle", témoigne-t-elle.

Les cours mercredi sont annulés, mais le collège restera ouvert. Une cellule psychologique accueillera les élèves qui le souhaitent. "Et beaucoup vont en avoir besoin", assure une mère d'élève.