La cheffe Laure de Kervenoaël prépare le plat du jour : des tagliatelles de seiche servies avec une sauce curry, du celeri et du daikon (un radis blanc japonais). Cette recette fait partie de la carte du restaurant Krevette, créé par Florent Ladeyn. Comme un trompe-l’œil, les seiches sont servies en lanières et dressées comme un plat de pâtes.

Tagliatelles de seiche, sauce curry de Laure de Kervenoaël © Europe 1

Recette des tagliatelles de seiche, sauce curry de Laure de Kervenoaël

Pour 2 personnes :

- 250 g de blancs de seiche (demander au poissonnier de préparer la seiche, la vider et l’éplucher en conservant les tentacules à part)

- un morceau épais de 15cm de daikon

- une branche de céleri

- Un demi-bouquet de persil

- 1 cuillère à soupe de pâte de curry vert thaï

- 20 cl de crème liquide

- 30 cl de bouillon de crevettes grises (ou bouillon de légumes)

- Un trait de vinaigre de cidre

- 30 cl d’huile de gingembre et huile de citronnelle



Préparer la sauce curry : chauffer une casserole à feu moyen puis y ajouter la pâte de curry. Dorer jusqu’à ce qu’elle accroche légèrement au fond de la casserole. Ajouter le bouillon et la crème. Laisser mijoter et réduire jusqu’à intensité souhaitée. Saler. Mixer le tout au mixeur plongeant afin d’obtenir une sauce lisse.



Tagliatelles : Tailler les blancs de seiche en tagliatelles fines. Couper le daikon et le céleri en fins bâtonnets. Hacher le persil. Chauffer une poêle à feu moyen/fort, ajouter une noix de beurre noisette puis y saisir les seiches, daikon, céleri et persil. Saler et poivrer. Les seiches doivent légèrement colorer, cela prendra environ 2-3 minutes. Veiller à ne pas sur-cuire la seiche afin de conserver une texture fondante.



Optionnel : passer un coup de chalumeau en fin de cuisson pour ajouter un goût légèrement fumé à la préparation.



Transférer dans un bol puis assaisonner le tout avec sel, poivre, vinaigre de cidre, huile de gingembre et huile de citronnelle. Si vous avez également les tentacules de seiche, les saisir brièvement dans une poêle bien chaude afin de les colorer. Saler. Dresser le mélange seiche/daikon/céleri en riz au centre d’un bol (à l’image de tagliatelles de pâtes). Déposer quelques tentacules grillés sur le dessus. Verser la sauce curry chaude tout autour. Perler la sauce d’huile de gingembre et d’huile de citronnelle.