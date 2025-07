BEST OF - Filets de merlan meunière de Yohann Chapuis

Le chef Yohann Chapuis réalise le plat du jour. À la tête de son restaurant étoilé L’Ecrin à Tournus (Saône-et-Loire), il signe la carte du nouveau bistrot La Riotte, ouvert dans le 9ᵉ arrondissement de Paris en décembre 2024. Le chef bourguignon fait la part belle aux grands classiques bistrotiers sans oublier de glisser quelques petites touches de sa région natale comme l'œuf meurette et le comté qui n’est jamais loin dans les recettes. Vous pouvez retrouver cette recette sur Europe1.fr et régulièrement dans son restaurant La Riotte, 10 rue de Castellane dans le 8ᵉ arrondissement de Paris.

Recette des Filets de merlan meunière de Yohann Chapuis

Ingrédients pour 4 personnes :

• 4 filets de merlan de ligne de 150 g pièce

• 500 g de champignons

• 250 g de pousses d’épinards

• 150 g de beurre

• 2 citrons verts

• 50 g de flocons de pommes de terre

• Câpres frits (optionnel)

• Croûtons

• Cerfeuil et aneth

Préparer les filets de merlan : les désarêter, les assaisonner puis les fariner. Cuire avec coloration sur la peau avec le beurre et bien arroser. Ajouter le jus des citrons et les zestes de citron vert. Poêler les champignons et ajouter les pousses d’épinards. Dresser les assiettes en ajoutant des câpres frits, des croûtons et du cerfeuil et de l’aneth ciselé.

Filets de merlan meunière de Yohann Chapuis. © Europe 1