BEST OF - Feuilles de figuiers farcies de cochon à la sauge, d’Amandine Chaignot

Artichauts à la juive, confit de tomates cerises, yaourt et salade d’herbes d’Alice Kamioka, cheffe exécutive du Drugstore (Paris)

Comme chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité. Cette semaine, c'est Roland Perez, auteur du livre Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan. Son histoire personnelle a été adaptée sur grand écran dans le film éponyme réalisé par Ken Scott qui rencontre un succès en salle depuis sa sortie. Le plat du jour est signé Alice Kamioka, cheffe exécutive du restaurant le Drugstore à deux pas de l’Arc de Triomphe à Paris. Véritable institution de la capitale, le Drugstore ouvre pour la première ses portes en 1958 sous l’impulsion du publicitaire Marcel Bleustein qui s’est inspiré des centres commerciaux américains ouvert jusqu’à tard dans la nuit et proposant, en plus d’un restaurant, différentes boutique comme une pharmacie, un tabac et même un service pressing. Aujourd’hui, la cheffe Alice Kamioka propose une carte créative changeant selon les saisons, à l’instar des artichauts à la juive, une recette italienne qu’elle a découverte durant ses différents voyages à Rome, à visiter la ville et ses trattorias.