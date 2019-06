Trois applis indispensables pour se protéger lors de la canicule

La canicule s'abat sur la France. Pendant une semaine, une vague de chaleur inédite par sa précocité va étouffer tout le monde. Entre les températures qui frôlent, voire dépassent parfois, les 40 degrés et l'humidité qui renforce la sensation d'étouffement, la moindre sortie est périlleuse. Pour éviter de se retrouver pris au dépourvu ou de risquer la déshydratation, Europe 1 a sélectionné trois applications pour smartphone utiles en cette période caniculaire.

Un œil sur la météo, l'autre sur les UV

Le premier réflexe à avoir avant de sortir, c’est évidemment de consulter votre appli météo, pour anticiper les coups de chaud. Que ce soit celle pré-installée sur le téléphone, ou bien une que vous avez téléchargé en complément, les applications météo sont très complètes et généralement assez précises. Soyez attentif notamment aux températures ressenties, qui peuvent être bien plus élevées en période de canicule.

Mais il n’y a pas que la chaleur qui est dangereuse. Méfiez-vous également du soleil qui tape ! Les rayons UV sont extrêmement nocifs pour la santé. Pour les repérer, SoleilRisk, une appli conçue par le syndicat national des dermatologues et Météo France qui vous indique très simplement le niveau de rayonnement là où vous vous trouvez. L'échelle, qui va de 1 à 16 (en cas de coup de chaud, on est entre 7 et 11), est expliquée clairement pour connaître les effets des UV sur notre peau. Vous pouvez également trouver les conseils élémentaires pour se protéger du soleil.

>> Téléchargez SoleilRisk sur l'AppStore ou sur Androïd

Surveiller sa consommation d'eau

C'est essentiel : en période de forte chaleur, il faut s'hydrater plus que d'habitude, quitte à se forcer. L'appli "Mon équilibre en eau" assure un suivi de votre consommation d'eau quotidienne. C’est très simple, vous renseignez votre poids, votre taille et l’appli définit la quantité d’eau que vous devez boire (vous pouvez l'ajuster manuellement également). Et après, vous renseignez à la main chaque goutte que vous buvez,. Chaque verre ou tasse vient alimenter un compteur qui permet de voir en un coup d’œil où vous en êtes. En fonction de votre avancement, vous pouvez également recevoir des notifications.

La version de base est gratuite et permet de renseigner sa consommation d'eau, de thé et de café. Il y en a plein d’autres, comme les jus de fruit ou la bière, mais seulement dans la version payante (à 5,49 euros). Penser à indiquer chaque boisson consommée et sa quantité demande un petit effort mais ça peut valoir le coup de s’y tenir pendant trois jours, afin d'éviter la déshydratation.

>> Téléchargez Mon équilibre en eau sur l'AppStore ou sur Androïd

De l'eau oui, mais où ?

Si jamais vous avez un coup de chaud et que vous n'avez pas d'eau sous la main, il faut en trouver. Dans cette optique, la Ville de Paris a créé l’an dernier l’appli Extrema Paris. Elle recense tous les points d’eau ou de rafraîchissement de la capitale sur une carte. Fontaines à eau, bassin dans les espaces verts, brumisateurs, lieux public avec accès à un robinet : il y a tout dans cette appli.

Extrema Paris vous localise et vous indique donc quel est le point d’eau le plus proche ainsi que le temps nécessaire pour vous y rendre à pied. Et si jamais c’est trop loin, n’hésitez pas à rentrer dans un café. On ne vous refusera jamais un verre d’eau gratuit en pleine canicule.