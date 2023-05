Trois chocs pour la Ligue des champions en Italie, le rêve d'Osasuna : les matches à suivre ce week-end

Six clubs se tiennent en six points pour les trois dernières places en Ligue des champions et s'affrontent directement dans trois matches à très gros enjeux, alors que le Napoli a coiffé sa troisième couronne de champion jeudi soir. Samedi, la Lazio Rome (2e) se rend chez l'AC Milan (6e), à six longueurs derrière elle, et l'Inter (4e) va chez la Roma (7e), classée seulement deux points derrière les "Nerazzurri".

Les deux géants milanais ont aussi le regard happé par leur demi-finale fratricide de Ligue des champions, mercredi. Dimanche l'Atalanta (5e), qui compte 58 points comme la Roma et le Milan, reçoit la Juventus (3e), revenue dans la course depuis qu'elle a provisoirement récupéré ses 15 points de pénalité dans l'affaire des transferts douteux, en attendant la décision en appel.

Osasuna en rêve

Osasuna Pampelune n'a jamais rien gagné en 103 ans d'histoire et rêve d'écrire une première ligne prestigieuse à son palmarès en remportant enfin la Coupe du Roi. Mais c'est l'immense Real Madrid qui se dresse sur sa route, samedi (22h00). Si Pampelune n'a joué qu'une finale par le passé, perdue en 2005 après prolongation contre le Betis Séville (2-1 a.p.), le géant madrilène vise lui une 20e Copa del Rey, avant de défier Manchester City mardi en demi-finale de Ligue des champions.

Pour préparer ce très grand rendez-vous de l'histoire d'Osasuna (la santé, en basque), l'entraîneur Jagoba Arraste a très largement fait tourner son effectif face au Barça, mardi (défaite 1-0 au Camp Nou), changeant pas moins de neuf joueurs par rapport au match précédent! Les supporters des Rouges se rendent en masse à Séville, au stade de la Cartuja, pour réaliser leur rêve.

Angleterre : Arsenal pour ne pas décrocher

Avec un point de retard et un match en plus que Manchester City, Arsenal visera l'exploit à Newcastle (3e), dimanche (17h30), pour la 35e journée de Premier League, pour ne pas décrocher dans la course au titre. Les Magpies n'ont perdu qu'une fois, cette saison, à Saint Jame's Park mais tout autre résultat qu'une victoire serait dommageable pour les Gunners qui ont le meilleur bilan en déplacement du championnat.

C'est d'autant plus vrai que City pourrait prendre le large dès samedi (16h00) en recevant Leeds aux portes de la zone rouge (17e), avec le retour sur le banc du vétéran Sam Allardyce pour une difficile mission maintien. Si Arsenal parvient à ses fins, Manchester United, qui se déplace à West Ham, dimanche (20h00), pourrait reprendre place sur le podium en cas de victoire.

Derrière, Liverpool (5e), revenu contre toute attente à quatre longueurs seulement des Red Devils, mais avec deux matches de plus, reçoit Brentford pour enchaîner une sixième victoire. Tottenham, qui reçoit Crystal Palace, samedi à 16h00, pendant qu'Aston Villa ira à Wolverhampton, ainsi que Brighton qui accueille Everton lundi (18h30) et compte trois matches en retard, peuvent encore rêver du top 5.

Allemagne : enfin le déclic pour le Bayern ?

Une semaine après avoir récupéré le fauteuil de leader de la Bundesliga, le Bayern espère avoir trouvé le déclic tant attendu pour le sprint final, à quatre journée du terme d'une saison à suspense. Mais les Munichois voyagent mal, avec déjà 18 points laissés en cours de route et surtout quatre défaites contre des équipes de milieu de tableau (Augsbourg, Mönchengladbach, Leverkusen et Mayence). Samedi (18h30), les joueurs de Thomas Tuchel se déplacent à Brême (12e) qui a encore besoin de quelques points pour assurer mathématiquement son maintien.

Le Werder espère le retour de son avant-centre Niclas Füllkrug, meilleur buteur du championnat allemand (16 réalisations), alors que côté munichois, Dayot Upamecano (déchirure musculaire) a repris la course en début de semaine. Tout autre résultat qu'une victoire munichoise offrira au Borussia Dortmund l'occasion de repasser devant, dimanche à domicile contre Wolsfburg, encore en course pour une place européenne la saison prochaine (7e, 46 pts).

Tenus en échec à Bochum (1-1) la semaine dernière, les hommes d'Edin Terzic devront poursuivre leur bilan quasiment parfait cette saison en Bundesliga au Westfalenstadion (douze victoires, un match nul et une défaite) pour entretenir l'espoir d'un titre national qui échappe au BVB depuis 2012, le dernier qui n'est pas tombé dans l'escarcelle munichoise.