«Un club qui doit être en Ligue 1» : Mathieu Bodmer proche de son pari de remettre Le Havre dans l'élite du foot

Le Havre bientôt de retour en Ligue 1 ? Auréolé d'une saison presque parfaite à cinq journées de la fin, le HAC caracole en tête du classement de Ligue 2 avec six points d'avance sur son dauphin Bordeaux et neuf points de plus que le troisième Metz. Une avance confortable pour espérer retrouver l'élite du football français et qui traduit le très bon travail du nouveau staff havrais. Parmi les nouveaux dirigeants du club figure l'ancien joueur Mathieu Bodmer, nommé directeur sportif lors de l'intersaison 2022. Présent dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1), l'ex-défenseur du Paris Saint-Germain "espère monter en fin de saison".

Le Havre, qui n'a connu qu'une seule défaite cette saison en Ligue 2 (le 6 août 2022 face à Valenciennes sur le score de 2 buts à 1), "est un club qui doit être en Ligue 1", a estimé Mathieu Bodmer au micro de Jacques Vendroux. "Ça fait trop longtemps qu'ils sont en Ligue 2, que ça végète. J'espère qu'on va pouvoir rendre les gens fiers et heureux de pouvoir voir la Ligue 1", a-t-il ensuite poursuivre. Relégué en seconde division depuis la saison 2009-2010, Le Havre n'a jamais été aussi proche de l'élite depuis désormais plus de dix ans.

>> LIRE AUSSI - La villa de la star du PSG Neymar encerclée par des supporters parisiens, des chants injurieux scandés

Pari gagnant

Ce renouveau du HAC a été permis grâce au pari gagnant de Vincent Volpe, l'actionnaire majoritaire du club, qui a donné carte blanche à Mathieu Bodmer à l'été dernier. Pour relever ce défi, le nouveau directeur sportif des « Ciel et Marine » s’est entouré d’hommes de confiance : le président Jean-Michel Roussier qui l’avait engagé sur Téléfoot La Chaîne, le responsable du recrutement Mohamed El Kharraze, son premier éducateur à Évreux, et Luka Elsner, son dernier entraîneur à Amiens.

"On avait les mains libres. On nous a laissé trouver nos idées, travailler comme on en avait envie, que ce soit chez les jeunes, chez les féminines ou chez les pros", a reconnu Mathieu Bodmer dans Europe 1 Sport. Accordé, ce nouveau staff est ainsi parvenu à instaurer de nouvelles habitudes au sein du club comme la suppression de la mise au vert pour les joueurs avant les matches. "On a tout rendu facultatif : le réveil musculaire, le repas du midi, la sieste, etc.", a expliqué le directeur sportif du HAC.

Record en vue

Proche de la Ligue 1, Le Havre marque aussi de son empreinte la Ligue 2 grâce à sa très bonne saison. En venant à bout de son voisin et rival Caen le week-end dernier (2-1), les joueurs havrais sont désormais invaincus depuis 31 matches en seconde division, une première depuis la performance de Sedan entre mai 1954 et février 1955. Le Havre n'est donc plus qu'à un match de cette performance inédite. Les Normands auront juste à décrocher un nul face à Rodez lundi prochain pour battre ce record vieux de 68 ans. Et Mathieu Bodmer ne veut pas laisser filer ce record : "On sera là lundi pour égaliser le record de Sedan", a-t-il assuré.

31 - Le Havre est invaincu lors de ses 31 derniers matches de Ligue 2 (18 victoires, 13 nuls). Depuis l’après-guerre, seul Sedan (32 – de mai 1954 à février 1955) a connu une plus longue série sans défaite dans la division. Ligue 1 ? #SMCHAC — OptaJean (@OptaJean) April 29, 2023

À 40 ans, le directeur sportif du HAC a plus que rempli les objectifs de début de saison. Courtisé par certains clubs de Ligue 1 pour la saison prochaine, l'ancien défenseur reste cependant focalisé sur l'avenir de son club. Il espère construire une équipe compétitive pour l'échelon supérieur lors du prochain mercato. Et Mathieu Bodmer en est persuadé : il "a le meilleur club en Europe. Il y a une histoire, il y a un passif. C'est un club qui était juste un peu endormi" mais qui est sur le point de se réveiller, a -t-il assuré.