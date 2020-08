Tour de France : et si l'édition 2020 n'allait pas jusqu'à son terme ?

DÉCRYPTAGE

A moins de deux jours du départ du Tour de France, le département des Alpes-Maritimes a été classé rouge sur la carte mesurant la circulation du coronavirus, jeudi. En conséquence, le préfet a pris la décision d'interdire l'accès aux zones de départ et d'arrivée à Nice, d'où s'élancera la Grande Boucle, samedi. L'accès aux cols sera par ailleurs interdit aux véhicules, pour éviter tout regroupement de foule. Ces nouvelles restrictions ne menacent pas le départ du Tour, déjà reporté de deux mois en raison de l'épidémie... Mais celui-ci ira-t-il jusqu'à son terme ?

"Tenir jusqu'à Paris, ce serait déjà une réussite"

Il y a quelques jours encore, l’option d’une annulation pur et simple du Tour était en effet sur la table. Et si la course va bel et bien être lancée, les organisateurs savent que rien n' est acquis, entre crainte de voir un trop grand nombre de coureurs positifs, restrictions de plus en plus importantes vis-à-vis du public, et itinéraire traversant plusieurs autres départements où le virus circule activement, désormais classés rouge.

Dans le peloton aussi, on s'inquiète. "Si le Tour peut tenir jusqu'à Paris, ce serait déjà une réussite", reconnaît par exemple Romain Bardet, deux fois sur le podium de l'épreuve sous les couleurs d'AG2R la Mondiale.

"Les conséquences" d'une annulation "seraient très importantes"

Interrogé par Europe 1, le manager de l'équipe, Vincent Lavenu, renchérit et pointe les impacts concrets qu'aurait une fin de course anticipée. "Si le Tour devait s'interrompre, les conséquences seraient très importantes, bien sûr au niveau de l'organisation du Tour, mais aussi au niveau des équipes", assure-t-il. Et de rappeler : "Le modèle économique est basé sur le sponsoring et on sait très bien que le retour sur investissement se fait aujourd'hui, notamment pour une équipe française, en grande majorité sur le Tour de France."

Alors que les coureurs s'élancent, plusieurs questions restent donc en suspens. Dont une, cruciale, sur le plan sportif : si le Tour devait s'arrêter avant Paris, le maillot jaune au moment de l'interruption serait-il considéré comme le vainqueur final ?