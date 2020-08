Tour de France : voici les cinq Français à suivre

35 ans après son cinquième sacre sur la Grande Boucle, Bernard Hinault aura-t-il enfin un successeur cette année ? Alors que l'édition 2020 du Tour de France, repoussée en raison de l'épidémie de coronavirus, s'ouvre le 29 août, encadrée par un strict protocole sanitaire, tous les regards se tournent vers Thibaut Pinot, contraint à l'abandon l'année dernière alors qu'il était bien placé pour menacer le Colombien Bernal. Mais le coureur de la FDJ ne sera pas seul : plusieurs Français comptent bien marquer les esprits pendant trois semaines, que ce soit dans la course au classement général ou à la victoire d'étape.

Thibaut Pinot, enfin la bonne ?

Tous les fans de cyclisme ont encore en tête les images de ses larmes de l'année dernière. Le 26 juillet 2019, Thibaut Pinot abandonnait à deux jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées, alors qu'il luttait pour le maillot jaune, et avait marqué les esprits avec sa victoire au Tourmalet. Plus d'un an après, le Franc-Comtois revient sur une course qu'il a appris à aimer, et compte bien se mêler à la lutte pour la victoire. S'il ne pourra pas compter sur la puissance collective d'Ineos et de Jumbo-Visma, Pinot sera tout de même à nouveau entouré d'une équipe Groupama-FDJ très solide, avec notamment son lieutenant David Gaudu, qui aura pour mission de l'accompagner le plus loin possible en haute montagne.

It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019pic.twitter.com/qr7Bab0iPk — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

En jambe sur le Dauphiné, où il a terminé à une frustrante deuxième place, le coureur français a chuté lors de la quatrième étape, et a décidé de faire l’impasse sur les championnats de France pour arriver le plus en forme possible au départ de la Grande Boucle. En tout cas, le parcours de cette édition, avec beaucoup de haute montagne, une part réduite de plaine, et un seul contre-la-montre, avec une arrivée en côte, lui convient parfaitement.

Julian Alaphilippe, les étapes plutôt que le général

Sensation du Tour de France 2019, Julian Alaphilippe pourra-t-il rééditer ses exploits de l’an dernier, quand il avait porté le maillot jaune pendant quatorze jours et remporté trois étapes avant de terminer à la 5e place ? À l’en croire, ce n’est pas l’objectif. Le coureur le répète inlassablement, il ne visera pas le classement général, mais les victoires d’étapes. Car Alaphilipe a d’autres objectifs en tête : les classiques de fin de saison et les championnats du monde.

En attendant, le Français a plutôt rassuré sur son état de forme pendant le Dauphiné, en se montrant omniprésent à l’avant, quelques jours après sa deuxième place sur Milan-San Remo.

Romain Bardet, le revanchard

Comme Pinot, lui aussi a une revanche à prendre. Deuxième du Tour de France 2016 et troisième l'année suivante, Romain Bardet s’était affirmé comme une des principales têtes d’affiche de la Grande Boucle, et pouvait légitimement prétendre à la victoire. Mais il a raté son Tour 2019, échouant à la 15e place du général, et il sort d’une saison sans victoire.

Sixième du Dauphiné, l’Auvergnat est monté en puissance au fil des jours sur la course d’une semaine, et se présente en bonne condition sur le Tour. Il pourra à nouveau compter sur une équipe solide, avec notamment le grimpeur Pierre Latour, ou encore Benoît Cosnefroy. Et devrait avoir à cœur de réussir son dernier Tour sous les couleurs d’AG2R La Mondiale, puisqu’il s’est engagé avec l'équipe allemande Sunweb à compter de la saison prochaine.

Guillaume Martin, la potentielle révélation

Le coureur de la Cofidis pourrait être une des révélations de cette édition 2020. Douzième du général l’an passé, Guillaume Martin, 27 ans, peut désormais prétendre à rivaliser avec les meilleurs. Sur les pentes du Dauphiné, il a signé la plus belle performance de sa carrière en montant sur la troisième place du podium.

"Il est loin d'avoir atteint son maximum", prévient son manager Cédric Vasseur, indiquant que cette année, son coureur se concentrera sur une victoire d'étape. Mais, ajoute-t-il, "on l'a recruté pour le classement général, à terme un top 5".

Pavel Sivakov, le lieutenant franco-russe

À 23 ans, Pavel Sivakov est encore un illustre inconnu pour le grand public. Mais le Franco-russe, qui a grandi en Haute-Garonne, tiendra un rôle clé sur les routes de la Grande Boucle, au sein de l'équipe Ineos. Retenu dans la sélection de huit coureurs, ce très bon grimpeur aura pour mission d’assister le tenant du titre Egan Bernal, aux côté de Richard Carapaz, de Jonathan Castroviejo, et d’Andrey Amador.