Tour de France : à trois jours du départ, Nice met en place ses mesures sanitaires

REPORTAGE

"Sur les podiums, les lignes de départs et d'arrivées, nous avons mis des panneaux pour qu'il n'y ait pas de gens qui se collent les uns aux autres." À trois jours du départ du Tour de France à Nice, c'est dans des conditions forcément particulières que va s'élancer la Grande Boucle, jusqu'au 20 septembre. Alors que l'ombre d'une seconde vague de coronavirus se fait de plus en plus menaçante, le maire Christian Estrosi compte bien faire en sorte que tous les départs d'étapes prévus dans sa ville se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Il prévient d'ailleurs au micro d'Europe 1 : "Nous serons assez stricts pour que chacun respecte les distanciations et porte le masque."

Zone distincte pour les spectateurs, jauge de moins de 5.000 personnes

Mais ce n'est pas la seule mesure mise en place pour le départ du Tour, qui devait initialement s'élancer le 27 juin. Zone distincte pour les spectateurs, entrées multiples avec balisage anti-attroupement, jauge de moins de 5.000 personnes... Si le premier coup de pédale n'a pas encore été donné, une chose est sûre : cette édition de la Grande Boucle ne ressemblera à aucune autre. La liesse et les rassemblements de grande taille doivent laisser place au bon sens et au civisme.

"Si je suis au bord de la route du Tour, c'est que je l'aime, mais aussi les coureurs, les champions", commente de son côté Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle. "Je les respecte, je les applaudis, mais je garde le masque en permanence."

Selfies et autographes interdits

Et pour éviter toute tentation de s'approcher de son idole, ni les selfies ni les autographes ne seront autorisés. Des mesures strictes qui n'empêcheront toutefois pas Vincent de profiter du spectacle. "Je vais sans doute venir, mais ni à l'arrivée ni au départ, pour éviter la proximité et les rassemblements avec trop de personnes", explique-t-il au micro d'Europe 1. Le choix de la sagesse pour ce Niçois qui doute du respect du port du masque sur les routes du Tour.