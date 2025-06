Top 14 : une finale où flottera un joli parfum de revanche pour les Girondins

Après avoir été étrillé lors de la précédente finale (59-3), les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles espèrent une finale beaucoup plus relevée cette année. Leur équipe, championne d'Europe en titre a remporté les trois face-à-face de la saison, malgré une deuxième place en saison régulière.

Affichettes "We are UBB", drapeaux, fanions accrochés aux fenêtres, dans la vitrine des commerces, des bars et des restaurants... C'est toute l'agglomération bordelaise qui est habillée aux couleurs de l'UBB pour cette finale du Top 14 où les Girondins affrontent le Stade Toulousain.

Et toute la cité est en effervescence, à l'image de Martine, qui s'apprête à rejoindre l'immense fanzone place des Quinconces, avec 25.000 autres supporters : "J'y étais déjà pour la Coupe d'Europe. Franchement, ce sont des moments exceptionnels, bon enfant. Donc on y croit !", dit-elle avec entrain.

Une revanche à aller chercher

Après avoir subi une cuisante défaite lors de la précédente finale, remportée 59-3 par le Stade Toulousain, les supporters bordelais ont bon espoir pour cette année.

"Je n'ai aucun doute, je pense que l'on va gagner", assure Lionel, fidèle de l'UBB. "Il y a peut-être eu le score l'année dernière, mais après cela, il y a trois défaites de Toulouse. Nous avons beaucoup évolué, cela ne va pas être la même histoire", ajoute-t-il.

"Il y a une fraternité autour de cette équipe et je pense que cela se ressent dans la ville de Bordeaux", estime Titouan, passager de l'un des 13 cars de supporters qui sont en route pour Paris depuis ce matin. Coup d'envoi donné à 21 heures sur Canal+.