La finale du Top 14 opposant l'Union Bordeaux-Bègles face à Toulouse démarrera ce samedi 28 juin à 21 heures. Malgré une première place en saison régulière, les supporters de l'équipe rouge et noir redoutent l'adversaire bordelais, qui a été sacré champion d'Europe.

Une rencontre à suivre sur Canal+ ce soir à 21 heures : le Stade Toulousain, champion d'Europe, face à l'Union Bordeaux-Bègles. Les Toulousains vont tenter de faire parler leur expérience, mais les supporters sont bien moins confiants que les années précédentes.

"Ça va être très serré"

Devant la boutique du Stade Toulousain, on ne parle que de la finale. Cédric y travaille et il ressent l'engouement. "Chaque année, la semaine de finale est particulière. Tous les jours, on a de plus en plus de monde. Les gens achètent des drapeaux, des casquettes, des maillots. L'engouement est présent", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Un match attendu avec impatience par les supporters, qui demeurent dans l'appréhension, à l'instar d'Alexis qui sera ce soir au Stade de France.

"Je ne suis pas serein parce qu'on a beaucoup d'absents. Et en face, ils ont un bon niveau et des joueurs en pleine forme. On va voir. Peut-être que l'expérience des grands moments, celle des finales, fera qu'on gagnera, mais pour moi, ça va être très serré", estime-t-il.

Un match aux airs de revanche

Il y a un an, Toulouse écrasait Bordeaux en finale (59-3), mais le contexte a bien changé et les supporters comme Thomas en sont conscients.

"C'est un peu compliqué puisque durant trois confrontations de cette saison, on était censé gagner et on a perdu à chaque fois. Mais après, cela reste une finale, cela fait 10 finales que le Stade Toulousain gagne, donc on espère que ça va passer une fois de plus", raisonne-t-il.

Un match aux airs de revanche après l'élimination de Toulouse en Coupe d'Europe contre Bordeaux. Mais l'important est de soulever un 24ème Bouclier de Brennus. "Ce serait énorme, juste pour l'histoire du club, on en veut encore !", proclame un supporter.