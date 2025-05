Champions Cup : l'Union Bordeaux-Bègles remporte le titre en terrassant Northampton

Au Principality Stadium de Cardiff, l'Union Bordeaux-Bègles a goûté à l'ivresse d'un titre européen. Le club girondin remporte la Champions Cup après un duel âpre face à Northampton (20-28). Les hommes de Yannick Bru ont fait parler la magie de leurs trois-quarts avec quatre essais contre deux pour les Anglais.

Sacre historique pour l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup ! Le club girondin a glané son premier titre européen à Cardiff en battant Northampton sur le score de 20 à 28. Dominateur dans le jeu et plus inspiré dans ses lancements offensifs, Bordeaux-Bègles a longtemps maîtrisé cette finale. Mais l’UBB, trop friable défensivement, a laissé Northampton rester au contact jusqu'au coup de sifflet final dans cette rencontre électrique.

Finale inattendue entre deux outsiders, cette affiche entre l’Union Bordeaux-Bègles et Northampton promettait un dénouement inédit en Champions Cup. L’UBB disputait la première finale européenne de son histoire, avec l’ambition de faire entrer le club dans une nouvelle dimension. En face, les Saints, titrés en 2000, retrouvaient la dernière marche après un parcours impressionnant. Tous deux tombeurs de géants, Toulouse pour les Girondins, le Leinster pour les Anglais, les finalistes avaient l’occasion d’inscrire une page majeure dans l’histoire de leur club.

Bordeaux et Northampton dos à dos après une première période spectaculaire

Surpris dès le coup d’envoi par un ballon court, les Bordelais subissent l’intensité anglaise. Après plusieurs percussions près de la ligne, Coles inscrit le premier essai dès la 2e minute (7-0). L’UBB réagit vite : Buros décale Penaud pour conclure en coin (6e, 7-5), avant que Jalibert ne régale sur un slalom avant de servir Coleman pour donner l’avantage à l’UBB (21e, 7-12).

Un duel de buteurs

Smith et Jalibert se rendent coup pour coup au pied (25e, 10-12 puis 29e, 10-15), et les Saints profitent d’un carton jaune contre Diaby pour revenir à deux points grâce à une nouvelle pénalité (33e, 13-15). Jalibert tente ensuite de creuser l’écart en trouvant Penaud sur une action confuse. L’ailier inscrit son 14e essai européen de la saison, mais la transformation fuit les perches (37e, 13-20).

Northampton s’accroche

Malgré trois blessures importantes (Ramm, Furbank, Mayanavanua), les Saints ne lâchent rien. En infériorité numérique, ils résistent et reviennent juste avant la pause : Sleightholme, bien servi sur son aile, résiste à Retière avant de remettre intérieur à Coles, encore lui, pour égaliser (40e, 20-20).

L’UBB verrouille la seconde période pour décrocher le premier titre de son histoire

Après une entame de seconde période sous pression, l’UBB a su immédiatement réagir. Profitant de l’indiscipline anglaise, Lucu a redonné l’avantage sur pénalité (45e), avant que Prowse ne laisse ses partenaires à 14 suite à un plaquage haut. En supériorité numérique, les Bordelais ont capitalisé avec Cazeaux qui a enfoncé le clou en force (56e). Les Anglais ont tenté de réagir, mais ils sont restés atones.

Une défense de fer

À l’initiative, les Girondins ont ensuite parfaitement géré leur avance. Grâce à un jeu d’occupation bien exécuté et une défense de fer, les Saints ont été maintenus loin de la zone de marque. Les turnovers anglais se sont enchaînés, freinés par la pression défensive de l’UBB, et chaque tentative adverse a été avortée, notamment sur les mêlées et touches proches de l’en-but bordelais. Les cadres, à l’image de Jalibert, Lucu ou Penaud, ont été impeccables dans la gestion des temps faibles.

Une fin de match maîtrisée pour entrer dans l’histoire

Malgré quelques ballons perdus en fin de match, Bordeaux-Bègles n’a jamais cédé. Les dernières offensives anglaises ont échoué face à une ligne défensive compacte. À Cardiff, les hommes de Yannick Bru ont décroché le premier titre de leur histoire et deviennent le cinquième club français à soulever la Coupe des champions après le Stade Toulousain, le CA Brive, le RC Toulon et le Stade Rochelais. Une performance majuscule, symbole d’un collectif en pleine maturité.