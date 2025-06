Top 14 : Des retrouvailles un an après l’humiliation infligée par les Toulousains aux Girondins

La finale du Top 14 opposant l'Union Bordeaux-Bègles, champion d'Europe, face au Stade Toulousain, premier de saison régulière, démarrera ce samedi 28 juin à 21 heures. En 2024, Bordeaux s'était lourdement incliné. Une revanche que les Bordelais attendent avec impatience, comme l'explique Yannick Bru, manager de l'UBB.

Les deux équipes s'affronteront en finale du Top 14 ce samedi 28 juin, comme l'an dernier. Mais cette année, la rencontre semble plus équilibrée. Bordeaux, qui s'était lourdement incliné, a remporté la Champions Cup et compte bien poursuivre sur sa lancée en devenant champion de France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Top 14 : dans ce choc face à l'UBB, les supporters toulousains sont bien moins confiants que les années précédentes

Un état d'esprit "le plus joyeux possible"

Ce soir, les Bordelais tenteront d'effacer le douloureux souvenir de la finale du championnat de France de 2024, où ils avaient encaissé près de 60 points de la part des Toulousains.

"On a bien compris que ce match a été présenté comme une revanche ou comme une revanche de la revanche", a estimé Yannick Bru, le manager de l'UBB. "On n'a jamais parlé de ça parce que la revanche, ça appelle à la rigidité, à la colère, à des choses qui aveuglent un petit peu. Et je crois que dans une finale, ce qui est important c'est d'avoir les yeux grands ouverts."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour l'arrière Thomas Ramos, l'important réside dans l'état d'esprit qui doit être "le plus joyeux" possible. "On est en finale de Top 14 après, mine de rien, 11 mois de compétition. Donc on est heureux d'être ici et on a envie de bien figurer pour terminer au mieux cette saison", a-t-il commenté. Une finale de Top 14 jouée, comme d'habitude, à guichet fermé.