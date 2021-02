Six Nations : la menace du Covid pèse sur le XV de France après l'infection de Galthié

Doit-on craindre le pire pour le tournoi des Six Nations ? La bulle sanitaire de Marcoussis s'est brisée et Fabien Galthié, le sélectionneur, ainsi que deux de ses adjoints sont positifs au coronavirus. De quoi inquiéter le XV de France qui occupe pour l'instant la tête du tournoi. Son prochain match est pour le moment prévu le 28 février prochain. D'ici là, la Fédération française de rugby essaie de déterminer l'origine de cette contamination.

Aucun cas positif pour le moment dans le XV tricolore

Le scenario le plus probable est celui d’une contamination interne à Marcoussis. La semaine dernière, le XV de France s’est entrainé avec l’équipe de France de rugby à 7, dont la moitié des joueurs a depuis été testée positive au Covid et est à l'isolement. Si c'est bien ainsi que Galthié et ses adjoints ont attrapé le virus, il y a de fortes chances que les joueurs l'aient aussi.

Toutefois, les derniers tests, effectués mercredi, n’ont révélé aucun cas positif. Avec le délai d’incubation du coronavirus, cela ne peut rien garantir. De nouveaux tests PCR sont prévus ce vendredi.

Tout joueur positif sera privé de match contre l'Ecosse

Préventivement, Marcoussis s’est vidé de son personnel. Des secrétaires aux joueurs, tout le monde est rentré chez soi. Le staff se prépare néanmoins au pire. Tout joueur positif sera privé du match contre l’Ecosse. Même en cas de guérison. Une décision de prudence car on connait encore mal les séquelles liées au Covid mêlée à la violence des chocs d’un match de rugby.

Mais au-delà de la situation des Bleus, tout le tournoi pourrait être menacé. Les Irlandais sont particulièrement inquiets après avoir affronté l'équipe tricolore le week-end dernier. L'équipe écossaise, prochain adversaire de la France, se méfie également. Les prochains jours seront donc déterminants.