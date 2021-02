EN DIRECT- Coronavirus : l'Afrique a dépassé les 100.000 morts

EN DIRECT

L'Afrique a passé vendredi la barre des 100.000 morts depuis le décès de l'épidémie de coronavirus. En France, malgré une situation "fragile", le gouvernement n'a pas annoncé jeudi de nouvelles restrictions. Alors que plus d'un million de Français est désormais vacciné, seul l'isolement des personnes infectées va être prolongé, de sept à dix jours. Les festivals d'été, eux, pourront se tenir sous certaines conditions. Suivez l'évolution de la situation en direct.

L'Afrique dépasse les 100.000 morts

L'Afrique, qui subit une seconde vague de coronavirus, a passé la barre des 100.000 morts depuis le début de la pandémie, mais le bilan sur le continent pauvre d'1,2 milliard d'habitants est sans doute bien plus élevé.

Les 54 pays de la région totalisent 100.000 décès (pour 3.793.660 cas déclarés), selon un comptage de l'AFP. La région, relativement épargnée, est la dernière, outre l'Océanie, à atteindre ce seuil franchi en avril par l'Europe.

Plus d'un million de Français vaccinés avec deux doses

La France a passé jeudi la barre du million de personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19, alors que la circulation du virus est toujours intense avec plus de 22.000 cas positifs, selon les chiffres de Santé publique France (SpF).

L'isolement des personnes contaminées par le Covid-19 passera quant à lui de sept à dix jours à compter de lundi, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran, pour faire face aux risques posés par les variants, plus contagieux. "Elle restera en revanche de sept jours pour les cas contact", a-t-il ajouté.

Selon les chiffres publiés jeudi par Santé publique France, 83.393 personnes sont mortes en France après avoir contracté le virus depuis le début de l'épidémie, soit 271 décès supplémentaires en 24 heures. Les hospitalisations poursuivent leur léger recul mais la pression reste élevée. 25.762 patients sont admis à l'hôpital, soit 212 de moins que la veille mais les réanimations augmentent : 3.394 lits sont occupés, soit 44 de plus en 24 heures. 22.501 nouvelles contaminations ont été enregistrées.

Un gros cluster dans un commissariat de Dunkerque

Le commissariat de Dunkerque est devenu un cluster : plus d'un tiers des effectifs est touché, 120 personnes sur 300. Face à cette situation, les forces de l'ordre n'ont d'autre choix que de s'adapter comme elles le peuvent en réduisant leurs missions au strict nécessaire.

Les festivals d'été pourront se tenir, mais assis et à 5000

Roselyne Bachelot a annoncé aux professionnels des festivals que ceux-ci pourront se tenir en version assise, en plein-air et accueillir 5.000 spectateurs maximum. "L'étau" pourrait être desserré en cas d'évolution favorable de la situation sanitaire. Plusieurs expérimentations de concerts vont également avoir lieu, comme à Paris ou à Marseille, en mars.

Les résidents d'Ehpad vaccinés veulent un allègement du protocole sanitaire

En Ehpad en France, 75% des résidents ont reçu au moins une première dose du vaccin Pfizer ou Moderna. Mais pour le moment, le protocole sanitaire y est toujours aussi strict. "C’est quelque chose d’insupportable. C’est comme si on était en prison", se désole Madeleine, 94 ans, au micro d’Europe 1. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, évoque une demande "légitime" mais invoque la nécessité de "données fiables". "On saura bientôt en mesure de dire si la vaccination en Ehpad permet d’éviter les formes graves et les hospitalisations", a-t-il déclaré jeudi.

Biden promet 4 milliards pour le programme Covax

Le président américain Joe Biden promettra vendredi, lors de la réunion du G7, 4 milliards de dollars pour le dispositif Covax de vaccination anti-Covid, a indiqué jeudi la Maison Blanche.

Une première tranche de 2 milliards de dollars sera débloquée "très rapidement", a indiqué un haut responsable américain. Une deuxième tranche de 2 milliards sera progressivement débloquée sur deux ans, en 2021 et 2022.

Visons à tester dans l'UE

L'Union européenne recommande des tests réguliers dans les élevages de visons, animaux parmi lesquels plusieurs centaines de milliers de cas de Covid-19 ont été relevés, et appelle à procéder à un séquençage, selon un rapport publié jeudi.

Pertes massives dans l'aérien

La compagnie aérienne Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d'euros en 2020, un choc "sans précédent" provoqué par le Covid-19 qui a privé le groupe franco-néerlandais des deux tiers de ses clients.

Le constructeur aéronautique européen Airbus a, lui, annoncé une perte nette de 1,1 milliard d'euros en 2020, limitant la casse malgré la déconfiture du secteur aérien

Au Vatican, vacciné ou renvoyé

Les employés du Vatican refusant d'être vaccinés contre le Covid-19 risquent désormais des sanctions allant jusqu'au licenciement, selon un décret rendu public jeudi par l’État de la Cité du Vatican, qui emploie environ 5.000 personnes .

Plus de 2,43 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,43 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’ADP à partir de sources officielles jeudi. 100.000 décès ont été comptabilisés en Afrique. Après les États-Unis (492.999 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (243.457), le Mexique (177.061), l'Inde (156.014) et le Royaume-Uni (118.933).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.