Six Nations : après l'affaire du cluster, le XV de France de retour pour le Crunch

Retour sur les pelouses du tournoi des Six Nations pour les Bleus du rugby. Deux semaines après l'affaire du cluster de Covid-19 en son sein, le XV de France se rend ce samedi à Twickenham pour affronter l'Angleterre (17h45). Et à quelques heures du Crunch, l'impact de la médiatisation de l'épisode du Covid et le bouleversement du calendrier peuvent interroger sur la capacité du groupe à repartir de l'avant.

La France, qui a remporté ses deux premières rencontres avant le report de celle contre l'Écosse, peut-elle rester en course pour le Grand Chelem ? Le Covid-19 est "derrière nous", répète en tout cas, et en boucle, les joueurs depuis plusieurs jours.

"On n'a pas eu de chance avec tous ces cas"

Pourtant, le groupe reste marqué par le cluster en plein Marcoussis, où se situe leur centre d'entraînement. Pour Anthony Bouthier, il faut bien sûr penser au match mais en étant conscient que le Covid peut revenir. "On n'a pas eu de chance avec tous ces cas mais ça peut arriver partout", souligne-t-il au micro d'Europe 1. "On va surtout se focaliser sur les prochains matchs, parce que c'est ce qui importe le plus. On a trois matchs d'affilée donc il va falloir vraiment être prêt chaque week-end pour pouvoir les gagner."

Pour se protéger du virus, les Bleus ont interdiction de quitter l'hôtel qu'ils occupent du côté de Richmond, dans la grande banlieue de Londres. Une ville située à quelques kilomètres du stade de Twickenham. "J'ai eu la chance d'y jouer en décembre et c'est un souvenir qui restera à jamais, ce premier match à Twickenham", commente Anthony Jelonch. "Je pense que (ce) samedi ça sera le moment de faire un grand match et de gagner là-bas." Le XV de France aura fort à faire : les Bleus n'ont plus gagné en Angleterre depuis 2005.