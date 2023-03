Santé physique et mentale : quels sont les bienfaits du sport en extérieur ?

Les beaux jours et le printemps arrivent à grands pas et avec, la possibilité de faire vos séances de sport à l'extérieur. Si vous ne le faisiez pas déjà, la chroniqueuse Anouk Garnier a tenté dans Bienfait pour vous de vous convaincre de tenter l'expérience. On ne s'en doute pas forcément, mais cette pratique de l'effort physique regorge de bénéfices pour la santé, aussi bien physiques que mentaux.

Le premier bénéfice, c'est évidemment celui de la vitamine D, la vitamine du Soleil, car elle "est beaucoup mieux synthétisée, quand vous êtes en extérieur, à partir de 20 minutes d'exposition. Ce n'est pas trop long et ça vous permet d'avoir des os solides notamment.", informe la chroniqueuse sport avant d'ajouter, "Vous avez plus de luminosité, donc plus de moral, plus d'énergie et ça joue aussi sur le sommeil, car ça stimule votre système immunitaire. Donc franchement, allez dehors !"

>> LIRE AUSSI - Pourquoi le sport est un puissant anti-âge naturel

Créer sa propre salle de sport en extérieur

Un autre avantage considérable est celui de la diversité des endroits où vous pouvez vous sculpter. Il est alors possible d'osciller entre nature et ville, puisque chaque environnement présente ses avantages. Par exemple, "dans la forêt, on est dans un moment de déconnexion, les odeurs sont différentes et c'est plus motivant. Mais on peut aussi le faire en milieu urbain où vous allez pouvoir créer votre propre salle de sport extérieure."

Comme l'assure Anouk Garnier, le matériel et mobilier extérieur dont on peut faire usage pour le sport est inépuisable, il suffit de savoir lesquels : "J'utilise par exemple en milieu urbain les bancs, les escaliers, il y a plein de choses dans les parcs. La ville met à disposition des infrastructures sportives comme les pistes d'athlétisme. Et dans la nature, vous pouvez utiliser les bûches avec lesquelles je fais des squats par exemple".

>> LIRE AUSSI - Quatre conseils simples pour reprendre tranquillement le sport

Des exercices plus variés qu'en salle de sport

Enfin, tout comme il permet de nombreuses possibilités de lieux où le pratiquer, le sport en extérieur permet aussi un très large choix d'exercices. "La plupart des gens oublient que la marche a de très bons bénéfices d'entraînement. Si vous êtes plus aguerris, c'est bien de faire de la marche nordique avec les bâtons ou de la course à pied. Moi, ce que j'aime comme séance, c'est de faire une partie cardio, par exemple de la marche en nature, et couper ça avec des exercices de renforcement. Par exemple, je vais partir pour une randonnée d'une heure et toutes les cinq minutes, je vais faire un exercice de renforcement."

Avec tous les conseils de la chroniqueuse Anouk Garnier, pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport et vous retrouver sans machines aux heures de pointe, il vous suffit d'enfiler vos baskets et de sortir !