Traction, tirage horizontal... Ces exercices efficaces pour muscler son dos

Il est un des éléments les plus précieux de notre corps : le dos est pourtant mis à rude épreuve dans notre monde moderne. Les mauvaises postures mais aussi les gestes répétitifs au travail le maltraitent, à tel point que sept salariés sur dix disent souffrir d'un mal de dos, selon un dernière étude parue cette semaine. Alors, pour y remédier, Anouk Garnier, la chroniqueuse sport de l'émission Bienfait pour vous, livre ses astuces pour muscler son dos et ainsi, favoriser une meilleure posture.

"Tirer des charges"

"Renforcer son dos, c'est primordial pour être en bonne santé : déjà pour protéger votre colonne vertébrale lors d'un mouvement, mais également pour préserver votre posture", explique la chroniqueuse au micro d'Europe 1. "Plus vous allez avoir un dos fort, plus votre posture sera redressée et plus vous pourrez la tenir longtemps. C'est important aussi pour l'histoire de la respiration", note-t-elle.

Alors, pour favoriser la musculation de son dos, "il va falloir tirer des charges", souligne simplement Anouk Garnier. Une chose simple, qui peut se faire "avec des haltères, des packs d'eau, ou même avec une serviette qu'on tend devant soi et qu'on ramène vers sa poitrine".

Attention à la planche

Pour ceux qui souhaitent se muscler à la salle, plusieurs exercices existent, à l'instar "de la machine qui s'appelle 'tirage horizontal', vous ne pouvez pas vous tromper", ironise-t-elle. "Vous êtes assis en fait sur la machine et vous accrochez vos poignets à un élastique que vous venez tirer. C'est un peu comme un rameur, sauf que vous ne bougez pas vos jambes. Et on vient faire entre cinq et dix répétitions sur cette machine. Autre exercice, plutôt boudé : la traction. Pourtant, ça montre la force du dos, c'est-à-dire qu'on est capable de tirer son propre poids", explique la chroniqueuse sport.

"Idéalement, il faudrait faire des exercices pour muscler son dos au moins deux fois par semaine", estime-t-elle au micro d'Europe 1. "Même cinq minutes, ça suffit", poursuit Anouk Garnier. Enfin, contrairement aux idées reçues, la planche ne vous sera pas de beaucoup d'utilité. "Ça va renforcer le gainage, mais ça ne renforcera pas réellement votre dos", conclut-elle.