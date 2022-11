Pourquoi le sport est un puissant anti-âge naturel

C'est un argument qui peut en motiver plus d'un à faire des exercices physiques. Le sport serait un puissant anti-âge "pour l'extérieur et l'intérieur (du corps), la peau, la tête...", promet Anouk Garnier, chroniqueuse dans l'émission Bienfait pour vous. Au micro de Mélanie Gomez et de Julia Vignali, la coach explique comment une pratique récurrente d'une activité physique apporte un effet rajeunissant naturel à notre corps.

Un bon fonctionnement des organes

Le sport offre d'abord un bon fonctionnement des organes, du système digestif, du foie, détaille Anouk Garnier. "Il nous permet aussi d'avoir des tissus sains au niveau du corps. Il y a l'effet sur le système cardiovasculaire. Cela permet de mieux faire circuler le sang, et ça nous permet d'être moins essoufflé(e) quand on fait les gestes du quotidien", énumère l'entraîneuse.

Développement de la "mobilité articulaire"

Si les sportifs de haut niveau peuvent ressentir des douleurs après leur carrière, Anouk Garnier affirme qu'il faut trouver un équilibre. "On parle de mobilité articulaire", précise-t-elle. "Quand vous bougez avec de bonnes amplitudes complètes, vous développez cette mobilité et vous vous sentez moins restreints dans vos amplitudes de mouvement", souligne la coach sur Europe 1.

Diffusion de protéines qui rendent la peau plus ferme

"Quand on se met à bouger, au bout de cinq-dix minutes, quelque chose d'intéressant va se passer dans les articulations : le liquide synovial, soit la synovie, va être secrété", ajoute l'entraîneuse, qui précise qu'il s'agit "de l'huile pour nos articulations". "C'est sécrété que quand vous bougez, donc vous avez dix fois plus de chances de faire de l'arthrose en étant assis sur votre canapé que quand vous faites du sport", estime-t-elle.

Pour la coach, trois heures de sport par semaine suffisent pour entretenir un beau teint grâce à la pratique. "Une étude a été faite au Canada, où il a été démontré que les sportifs de 40 ans avaient une peau plus jeune de 20 ans que des personnes non-sportives du même âge", rapporte-t-elle dans Bienfait pour vous. En plus d'une bonne circulation du sang, "des protéines sécrétées dans les muscules vont être diffusées dans tout le corps, ce qui va rendre la peau plus ferme d'une manière générale", explique la coach en s'appuyant sur cette étude.