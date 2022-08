Quatre conseils simples pour reprendre tranquillement le sport

La rentrée rime avec activités. Pour reprendre le rythme après les excès des vacances, Julia Vignali et Mélanie Gomez ont reçu la chroniqueuse sport Anouk Garnier qui a énuméré ses conseils pour se remettre en jambe, en douceur. Dans l'émission Bienfait pour vous, elle a listé quatre astuces simples pour se (re)motiver, reprendre la forme physique et bien aborder cette rentrée de septembre 2022.

Se fixer un objectif

Selon la coach sportive, il faut d'abord se fixer "un objectif qui soit clair, précis et avec une deadline, une date". "Si je veux un objectif de santé, par exemple j'ai mal au dos et je ne veux plus avoir mal, il faut se dire 'fin décembre, je ne veux plus avoir mal au dos'", imagine l'entraîneuse au micro d'Europe 1. Le but derrière est de "se créer un planning, qui va permettre d'avoir une motivation à long terme" pour garder le rythme, précise Anouk Garnier.

Faire une activité qui nous plaise

Pour se mettre dans les meilleures conditions et remplir ses objectifs, "il faut choisir une activité qui nous plaise", ajoute la chroniqueuse, énonçant quelques activités sportives qui se prêtent bien au jeu. "Le fitness, c'est sympa parce qu'il y a plein de choses différentes. Il y a les cours collectifs, en groupe, parfois il y a de la musique, c'est motivant", prône-t-elle. Il faut, en tout cas, que cette activité nous plaise, que l'on ait envie d'y aller. "Quand vous en sortez, vous devez vous sentir bien", explique Anouk Garnier.

La marche nordique est également bien adaptée à une reprise d'activité physique. "C'est très intéressant en termes de cardio et c'est beaucoup plus dur que l'on ne le croit", estime la coach sur Europe 1.

Ne pas faire trop, trop vite

Toutefois, même si on est très motivé pour reprendre le sport, il y a une erreur à éviter selon la chroniqueuse. "La grosse erreur que j'ai vu le plus souvent est que les gens veulent en faire trop, trop vite. On est ultra motivés, on est au taquet. Mais, trois semaines après, on va se démotiver", affirme Anouk Garnier. "En plus, il y a des risques de se blesser", continue la coach. "Il faut que le corps s'habitue progressivement aux efforts, aux impacts, etc."

S'investir pleinement et faire les bons choix

Le dernier conseil à retenir est qu'il faut s'investir, souligne la coach sportive. "Si on veut des objectifs, il faut s'investir un minimum, et ce n'est pas facile tous les jours", reconnaît Anouk Garnier, "parfois, il y a des petits sacrifices à faire, et des bons choix à faire", appuie la chroniqueuse. Il ne faut pas réfléchir quand on doit aller faire sa séance de sport hebdomadaire, ajoute-t-elle.

L'activité physique peut aussi être accomplie en famille, assure Anouk Garnier. Le tout est de bien s'y habituer. "Il faut installer une discipline, mettre en place des habitudes saines, et c'est ce qui va nous aider à atteindre nos objectifs", conclut la chroniqueuse.