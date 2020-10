Pourquoi c’est plus que jamais le moment de prendre de la vitamine D

Les journées se raccourcissent, le temps de soleil diminue. Depuis le changement d'heure de ce weekend, l’hiver est là et les déprimes qui vont avec aussi. C'est le moment parfait pour faire une cure de vitamine D selon le docteur et chroniqueur santé d'Europe 1, Jimmy Mohamed.

Pourquoi faut-il prendre des vitamines ?

Elles sont tout simplement essentielles pour notre corps. "Vita" se traduit par "vie" et "amine" veut dire "substance organique". C’est une substance qui est nécessaire à la vie, dont le corps a besoin pour fonctionner, mais que le corps ne peut pas produire en quantité suffisante.

Toutes nos vitamines se retrouvent dans notre alimentation sauf la vitamine D. Certes, il y en a un peu dans le saumon, dans l’huile de foie de morue, dans les œufs, dans le lait, mais pour en synthétiser, on a besoin des rayons du soleil. Et donc, avec l’hiver, les journées sont moins longues et les risques de carence augmentent.

À quoi sert la vitamine D ?

La vitamine D est importante pour les os, elle aide plus particulièrement à absorber le calcium. Elle sert également pour le bon fonctionnement des muscles, protège les neurones et agit contre certaines maladies cardio-vasculaires. Il y aurait aussi un rôle dans certains cancers.

Surtout, les personnes qui sont en carence de vitamine D, ont un système immunitaire qui est moins performant. Et on s’est rendu compte aussi que les malades du covid-19, qui sont en réanimation, sont en déficit de vitamines D. Évidemment, prendre de la vitamine D ne veut pas dire guérir du coronavirus ou s’en prémunir. Néanmoins, une petite supplémentation ne pourrait pas faire de mal.

Est-ce que certaines personnes en ont plus besoin que d’autres ?

Les carences sont extrêmement fréquentes et certaines personnes en ont plus besoin que d’autres, notamment les enfants. Ils sont en pleine croissance et donc, pour les os, ils ont besoin de vitamines D. D’ailleurs, ils ont souvent une supplémentation mais que l’on a tendance à oublier quand ils grandissent. On leur donne des petites gouttes quand ils sont tout petits, mais ensuite, on oublie, même s’il faut continuer de leur en donner.

Les personnes âgées sont également sujettes aux carences puisque l’absorption est moins bonne. Bien sûr, ils ont de la vitamine D dans leur alimentation et dans les rayons du soleil. Néanmoins, ils vont être déficitaires et cela va fragiliser leurs os.

C’est la même chose pour les personnes qui sont en situation d’obésité. Les besoins en vitamines D sont deux à trois fois plus importantes chez une personne obèse car la vitamine D va être séquestrée dans les tissus gras. Bloquée par la graisse, elle va être moins disponible.

La vitamine D se prend sous forme d’ampoule et ne coûte pas très cher en pharmacie.