Roland-Garros : Rafael Nadal forfait, comment envisage-t-il la fin de sa carrière ?

Cette annonce a eu l'effet d'une bombe sur la planète tennis. Pour la première fois depuis 18 ans, Rafael Nadal ne participera pas à une édition de Roland Garros. Blessé au bassin, l'Espagnol n'aura pas pu revenir à temps pour son Grand Chelem favori, dont le premier tour se déroulera à partir du 28 mai. Un forfait qui n'augure rien de bon pour la fin de sa carrière, à bientôt 37 ans et 14 titres à Porte d'Auteuil. Depuis sa première victoire en 2005, le gaucher n'avait jamais raté ce tournoi qu'il aime tant.

Vers un retour à l'automne

L'année dernière, avec un pied fortement abîmé et sous infiltration pour ne plus sentir la douleur, l'ancien numéro un mondial avait tout de même réussi à jouer et à remporter un nouveau titre. Cette fois-ci, la douleur a été plus forte que le Majorquin. Rafael Nadal va prendre le temps de se soigner pour viser un retour à l'automne pour la Coupe Davis. Néanmoins, le roi de la terre battue ne sera plus parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux, une première depuis 20 ans.

Une saison à oublier avant d'entamer la prochaine, qui sera sûrement la dernière de sa carrière. "Mon objectif est d'arrêter pour pouvoir essayer de faire face à ce qui sera certainement la dernière année de ma carrière", a confié l'Espagnol qui souhaiterait faire une tournée d'adieu avec en point d'orgue Roland-Garros 2024. En attendant le retour du roi, les Internationaux de France pourront compter cette année sur Novak Djokovic. Le Serbe rêve de dépasser celui avec qui il partage le record de victoires en Grand Chelem avec un 23e titre à son actif.

La jeune génération répondra aussi présente, notamment le très attendu numéro un mondial Carlos Alcaraz, successeur désigné de Rafael Nadal, ou encore le Danois Holger Rune qui vient justement de terrasser le Serbe au tournoi de Rome.