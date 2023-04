Tennis : «Nadal est immense, mais Roland-Garros l'est encore plus», renchérit Amélie Mauresmo

L'édition 2023 de Roland-Garros se fera peut-être sans son roi, Rafael Nadal. Sacré 14 fois à Porte d'Auteuil, l'Espagnol vit un début d'année compliqué et enchaîne les blessures. Récemment forfait pour le Masters 1.000 de Monte-Carlo, le joueur de 36 ans est désormais incertain pour le Grand Chelem français. Une absence crainte par les fans mais aussi par les organisateurs du tournoi. Au micro d'Europe 1, Amélie Mauresmo est confiante concernant l'engouement autour de Roland-Garros qui ne devrait pas disparaître.

De l'émotion assurée malgré une possible absence

"Rafael Nadal est immense, mais j'ai envie de vous dire que Roland-Garros, c'est encore plus immense", indique l'ancienne joueuse professionnelle. Malgré la popularité du gaucher auprès du public français, le tournoi possède une magie qui ne faiblira pas. "Il y a de l'émotion, il y a des histoires incroyables qui se déroulent pendant toute la durée du tournoi". Les spectateurs pourront compter sur les actuels meilleurs joueurs du monde pour en prendre plein les yeux.

"Bien sûr, on a tous envie de voir Rafael Nadal. Ce qui est certain, c'est qu'il fera le maximum pour être présent et que si vraiment il ne peut pas jouer, c'est que c'est sérieux et qu'il ne peut pas faire autrement", explique-t-elle.

Pour oublier cette possible déception, le public pourra tout de même profiter des animations prévues pour célébrer les 40 ans de la victoire de Yannick Noah, à commencer par une grande fresque représentant l'ancien joueur. La veille de la première journée du tournoi sera d'ailleurs renommée "Journée Yannick Noah".