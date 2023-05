«Coaching» depuis les tribunes, wild-cards : découvrez les nouveautés du règlement de Roland-Garros

Comme à chaque édition, le règlement de Roland-Garros évolue. Pour cette édition 2023, plusieurs nouveautés du côté des joueurs et des joueuses ont été instaurées par les organisateurs du Grand Chelem de la porte d'Auteuil. Simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames, mais aussi juniors ou encore tennis-fauteuil, pas moins de 20 épreuves se dérouleront sur trois semaines (22 mai au 11 juin). Quelques ajustements ont ainsi été opérés, à commencer par le coaching.

Le "coaching" autorisé

Les organisateurs, en collaboration avec la Fédération française de tennis (FFT), ont voulu essayer le coaching "hors court" pour cette nouvelle édition. Les entraîneurs seront désormais autorisés à donner des conseils à leurs joueurs et joueuses depuis les tribunes, ce qui était strictement interdit auparavant sous peine d'avertissement voire d'exclusion du stade si l'arbitre le jugeait nécessaire. Cette nouvelle règle s'annonce toutefois très encadrée : les coachs ou proches des joueurs et joueuses ne pourront conseiller leur protéger seulement depuis le box qui leur sera dédié.

En ce qui concerne les conseils verbaux, ce ne sera possible uniquement lorsque le protagoniste jouera dans la même moitié du court que l'entraîneur. Pour les gestes, aucune restriction semblable n'a été mentionnée par les organisateurs dans ce nouveau règlement. Les joueurs ne pourront toutefois pas s’approcher de leur coach respectif afin d'engager une conversation durant la partie. Mais si interruption de la partie il y a, comme pour une pause médicale, une pause toilettes ou un changement de tenue du joueur adverse, cet échange rapproché sera alors possible. Une petite révolution dans le règlement de Roland-Garros qui, jusqu'alors, prohibait strictement tout échange avec les tribunes. Les organisateurs ont toutefois tenus à préciser qu'il s'agit d'un essai et que rien ne garantit que le coaching sera de nouveau autorisé en 2024.

Wild-cards supplémentaires

Pour cette éditions 2023, les organisateurs de Roland-Garros ont également augmenté le nombre d'invitations, aussi appelées "wild-cards" concernant le double mixte. Ainsi, huit wild-cards seront attribuées contre six l’an passé. Le nombre d’équipes participantes reste toutefois inchangé : 32 paires doivent participer à ce tableau. Dans le simple messieurs, après le quiproquo autour de l'attribution des wild-cards pour les Français, la FFT a finalement décidé d'attribuer une invitation supplémentaire à Benoît Paire. D'abord attribuée à Hugo Gaston, l'invitation devait en réalité revenir au premier joueurs français au-delà de la 100e place à la Race, c'est-à-dire à l'Avignonnais.

Enfin, ce n'est pas une nouveauté propre à cette édition 2023, mais les organisateurs du Grand-Chelem ont décidé de reconduire une règle entrée en vigueur en 2022 : celle du "super tie-break". La règle du "deux jeux d'écart" dans le 5e set ne s'appliquera pas de nouveau cette année. À six jeux partout dans le dernier set, les joueurs devront s'affronter dans ce tie-break décisif où le premier à marquer dix points remporte la partie.