Roland-Garros : ces cinq matches qui ont marqué l'édition 2024

De la pluie en continue et les toits déployés, un public partie prenante (parfois trop) et des rencontres spectaculaires : l'édition 2024 de Roland-Garros a été riche en couleurs, et s'est refermée ce week-end avec les victoires finales de la Polonaise Iga Swiatek et de l'Espagnol Carlos Alcaraz. Au-delà de ces sacres, les Internationaux de France ont été marqués par différents événements, comme l'hommage rendu à la Française Alizé Cornet qui a mis un terme à sa carrière, et des matches à rebondissements. Europe 1, radio officielle du tournoi, revient sur cinq rencontres phares de la quinzaine.

Nadal-Zverev, la dernière danse d'une légende ?

C’était LE match le plus attendu de ce début de tournoi. Celui qu’il ne fallait manquer sous aucun prétexte, car il signait peut-être les adieux du maître des lieux. Longtemps blessé et écarté des terrains, redescendu à la 276e place mondiale, l’Espagnol Rafael Nadal, 14 fois vainqueur sur la terre battue parisienne, affrontait dès le premier tour l’Allemand Alexander Zverev, numéro 4 mondial.

Dans l’histoire, les doigts d’une seule main suffisent pour compter les joueurs qui ont su résister au Majorquain à Roland-Garros. Mais ce 27 mai 2024, le défi était trop grand, la marche trop haute pour ce Nadal là. Une défaite sèche en trois sets, 6,3, 7-6, 6-3, probablement le dernier chapitre de la grande et belle histoire.

Swiatek-Osaka : la numéro 1 mondiale au bord du gouffre

Avant d’inscrire son nom pour la quatrième fois au palmarès de Roland-Garros, Iga Swiatek a bien failli chuter de son trône dès le deuxième tour. Opposée à Naomi Osaka, ancienne numéro 1 mondiale, la reine du tennis féminin a été bousculée comme rarement sur la terre battue parisienne avant de finalement s’imposer en trois sets (7-6, 1-6, 7-5).

Il faut dire que tout réussissait à la Japonaise sur le court Philippe-Chatrier. Un engagement maximal dans chaque balle, un nombre limité de fautes directes et un match quasi parfait jusqu’au moment de conclure. La Nippone s’offre une balle de match à 5-3 qu’elle ne convertit pas et verra la Polonaise revenir à hauteur puis prendre les commandes. Une réaction de championne qui a mis un point final à une rencontre d’exception.

Djokovic-Musetti : jusqu'au bout de la nuit

"Qui joue à 2h du matin ?", s’était agacé Novak Djokovic après sa bataille de 4h30 au troisième tour contre l’Italien Lorenzo Musetti achevée à… 3h08 du matin. Amoureux des records, le Serbe a même réussi à battre celui de la victoire la plus tardive de l’histoire de Roland-Garros. Mené deux manches à une par un Transalpin, très à l’aise sur terre battue, Djokovic a ensuite fait parler la poudre pour renverser la vapeur et l’emporter en cinq sets (7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0).

Moutet-Sinner : quand le Français a cueilli à froid le nouveau numéro 1 mondial

Pour la première fois depuis quatre ans, un Français est parvenu à se hisser en 8e de finale du Grand Chelem parisien dans le tableau masculin. Et ce n’est pas forcément celui qu’on aurait imaginé à ce niveau-là en début de tournoi. Pourtant, Corentin Moutet, 79e au classement ATP, a largement fait honneur au camp tricolore.

Joueur atypique au caractère bien affirmé, le Français s’est même offert le luxe de marcher sur l’eau le temps d’un set, survolé et empoché 6-2 face au nouveau numéro 1 mondial, Jannik Sinner. Le Français a ensuite logiquement plié puis rompu devant le talent de l’Italien et s’inclinera en quatre manches (2-6, 6-3, 6-2, 6-1). Il aura tout de même su régaler les spectateurs du court central et quitter Roland-Garros la tête haute.

Andreeva-Sabalenka : l'exploit d'une jeune joueuse qui a tout d'une grande

C'est sans doute l'exploit de la quinzaine. Le jeune Russe Mirra Andreeva, 17 ans à peine (née le 29 avril 2007), s'est offerte une victoire de prestige contre la Biélorusse Aryna Sabalenka, l'une des grandes favorites chez les dames, en quarts de finale (6-7, 6-4, 6-4). Certes, la numéro 2 mondiale souffrait de l'estomac, ce qui l'a diminuée physiquement, mais loin d'être impressionnée par l'enjeu, sa jeune adversaire classée au 38e rang mondial a bataillé pour prendre le dessus et s'imposer.

Bonus : Zverev-Alcaraz, l'Espagnol remporte son premier titre au bout du suspense

Le millésime 2024 de Roland-Garros s'est conclu sur une finale très disputée, souvent brouillonne, entre l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Allemand Alexander Zverev, mais c'est bien le plus jeune des deux joueurs qui s'est imposé dimanche en fin d'après-midi, en cinq sets (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). Carlos Alcaraz remporte un troisième titre en Grand Chelem, après l'US Open 2022 et Wimbledon 2023.