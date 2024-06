VIDÉO - Roland-Garros : ce Français qui avait fait vaciller Rafael Nadal porte d'Auteuil

Ce n'est malheureusement pas cette année encore qu'un Français triomphera à Roland-Garros. Les deux derniers représentants tricolores, Corentin Moutet et Varvara Gracheva, se sont inclinés en huitièmes de finale, mettant fin à toute chance française de succéder en ce mois de juin à Yannick Noah (1983) ou bien Mary Pierce (2000).

Mais en cette édition 2024 largement dédiée à Rafael Nadal, véritable légende avec ses 14 titres glanés porte d'Auteuil et qui a probablement disputé ses derniers Internationaux de France, Europe 1 rend hommage à Paul-Henri Mathieu, ce Français, classé alors à la 32e place mondiale, qui avait défié l'Espagnol, les yeux dans les yeux, le samedi 3 juin 2006 au troisième tour du simple messieurs.

Un Français outsider contre un Nadal déjà le grandissime favori

La terre battue de la porte d'Auteuil a toujours largement souri à Rafael Nadal, notamment contre les joueurs français. Le Majorquin a disputé un total de dix rencontres contre des joueurs tricolores à Roland-Garros, pour autant de victoires, notamment contre Richard Gasquet (trois succès) ou Sébastien Grosjean (une victoire).

Des rencontres très souvent à sens unique, excepté pour celle qui met en scène Paul-Henri Mathieu qui, en 2006, ne compte pas d'importants succès en Grand Chelem. À l'inverse, Rafael Nadal, qui fête ses 19 ans ce samedi 3 juin 2006, est déjà annoncé comme un phénomène, notamment sur terre battue puisqu'il a déjà remporté son premier titre du Grand Chelem à Paris, l'année précédente.

1er set : Paul-Henri Mathieu prend les devants et fait douter Rafael Nadal

Les deux hommes pénètrent donc sur le court Philippe-Chatrier, baigné de soleil et sans le toit. Le début de partie est tendu, et si "PHM" perd son jeu de service d'entrée, il parvient à reprendre celui du Majorquin pour égaliser à 2-2. Le match est équilibré, et à 5-5, les deux joueurs multiplient les coups gagnants de très haut niveau. Le Strasbourgeois pousse alors "Rafa" à la faute pour lui prendre son service au meilleur des moments.

Paul-Henri Mathieu, le 3 juin 2006, face à Rafael Nadal.

Sur sa troisième balle de set, Paul-Henri Mathieu profite d'un revers long de ligne de l'Espagnol qui s'échappe dans le couloir pour s'adjuger la première manche. Le Majorquin jette un regard désespéré sur cette marque dehors, tandis que le public parisien acclame le Tricolore (7-5).

2e set : Nadal maintient la pression et revient à hauteur du Français

Rafael Nadal revient avec de plus fortes intentions dans le deuxième acte, et un point réalisé à 2 jeux à 1 résume cet état d'esprit : Nadal réussit à renvoyer un revers sauté et puissant du Français. Plus tard, à 3-2, le Majorquin s'octroie le service de "Polo", et conserve sa mise en jeu jusqu'à la fin du set (6-4). Une manche partout entre les deux joueurs.

3e set : L'Espagnol s'adjuge la manche après avoir interrompu le jeu

Dans le troisième acte, les deux hommes maintiennent la pression, Rafael Nadal enchaînant deux passings gagnants coup sur coup à 3-3 pour ensuite s'offrir des occasions de breaker le 32e mondial. Insuffisant encore pour faire dérailler "PHM", qui repousse l'échéance jusqu'à 4-4. À ce moment-là, le Français baisse d'un cran et l'Espagnol s'engouffre dans la brèche pour décrocher un nouveau break, et servir pour mener deux sets à un.

L'ombre commence à gagner le court central, et c'est dans cette fin de manche qu'un "événement" inattendu a lieu : Rafael Nadal interrompt brièvement la partie. Le jeune Majorquin part s'asseoir sur sa chaise, et fait appel à un médecin en plein milieu du dixième jeu. De quoi agacer les spectateurs de la porte d'Auteuil : "Rafa" gagne le troisième set (6-4) et retourne sur son banc, sous les sifflets du public.

4e set : Rafael Nadal finit par triompher après cinq heures de jeu

À l'aube de la quatrième manche, le court central est désormais plongé dans l'ombre, et comme à chaque début de set, les deux joueurs perdent chacun leur jeu de service. "PHM", dos au mur, tente le tout pour le tout, propose de beaux points comme un passing de coup droit qui surprend l'Espagnol en milieu de set. Mais à 4-4, le Français manque une volée qui donne deux balles de break à Nadal. Il ne lui en faut qu'une pour prendre l'ultime service du Strasbourgeois, et engager cette fois pour le match.

Dans ce dernier jeu, Paul-Henri Mathieu force le destin, mais il cède finalement sur un revers qui file derrière la ligne de fond du Majorquin. Victorieux en quatre sets (5-7, 6-4, 6-4, 6-4) d'une rencontre qui a duré près de cinq heures de jeu, Rafael Nadal lève les bras et se retourne vers son clan. La poignée de main entre les deux hommes est furtive, et "PHM" quitte finalement le court Philippe-Chatrier sous les ovations. Ce troisième tour de l'année 2006 est alors la 56e victoire d'affilée de Rafael Nadal sur terre battue (toutes compétitions confondues). Il n'est alors qu'au début de son histoire triomphante avec les Internationaux de France.