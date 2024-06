Roland-Garros 2024 : Iga Swiatek s'offre un quatrième titre aux dépens de Jasmine Paolini

La Polonaise Iga Swiatek a remporté samedi son quatrième titre à Roland-Garros, le troisième d'affilée sur la terre battue parisienne, après avoir dominé logiquement l'Italienne Jasmine Paolini. Face à Paolini, surprise du tournoi qui disputait sa première finale d'un Grand Chelem à 28 ans, la N.1 mondiale s'est imposée en deux sets 6-2, 6-1 en 1 h 08 et accroit un peu plus sa domination sur le tennis féminin mondial.

Troisième titre d'affilée pour Swiatek à Paris

Sur le papier, il n'y avait évidemment pas photo entre les deux protagonistes de cette finale, qui s'étaient affrontées seulement à deux reprises - dont une à l'US Open en 2022 - et à chaque fois avec un résultat en faveur de Swiatek. Surtout, là où la Polonaise visait à Paris un troisième titre d'affilée, arrivée en grande favorite et presque intouchable sur terre battue après avoir gagné les tournois de Madrid et Rome, l'Italienne, 15e mondiale, découvrait elle les joies d'une finale du tournoi parisien, au coeur d'une carrière jusque-là sans grand éclat (deux titres sur le circuit).

La droitière d'1,62 m a bien tenté de résister à la tempête Swiatek qui pendant toute la compétition - excepté un second tour accroché avec Naomi Osaka - a prouvé qu'elle était largement au dessus du lot et résistante à toute pression. Malgré un break dans le premier set, Jasmine Paolini a été très vite rattrapée par sa concurrente, ne parvenant à inscrire que quatre points entre son break et le gain de la première manche.

Swiatek creuse l'écart au classement mondial

Par la suite, la Polonaise s'est contentée de dérouler, assénant un 6-1 à son adversaire du jour, qui a seulement réussi à mettre fin à 10 jeux consécutifs de la numéro 1 mondiale en fin de rencontre. Plus que jamais reine de sa discipline, Iga Swiatek glane ainsi samedi un cinquième titre en Grand Chelem. Quatre à Roland-Garros (2020, 2022, 2023, 2024) et un à l'US Open en 2022, pour 22 titres au total.

Elle assoit également sa domination sur terre battue en devenant la première joueuse depuis Serena Williams en 2013 à enchaîner les titres à Madrid, Rome et Roland-Garros. Elle creusera lundi l'écart en tête du classement WTA, alors que Jasmine Paolini rejoindra le Top 10 (7e place) pour la première fois de sa carrière.