EN DIRECT - Roland-Garros 2024 : la numéro 1 française Caroline Garcia sortie dès le 2e tour

Choc entre deux quadruples lauréates en Grand Chelem dès le deuxième tour de Roland-Garros mercredi : Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et double tenante du trophée, est opposée à Naomi Osaka, ex-numéro 1 mondiale de retour de maternité en 2024, dans l'après-midi sur le court Central. En soirée, Richard Gasquet, 37 ans et hors du top 100, défie le numéro 2 mondial Jannik Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier.

Les principales informations : Début des matches du deuxième tour ce mercredi

Caroline Garcia, la numéro 1 française, éliminée par Sofia Kenin

Richard Gasquet défie Jannik Sinner en nocturne

La journée encore très largement perturbée par la pluie

Tsitsipas lâche un set en route mais se qualifie pour le 3e tour

Stefanos Tsitsipas, 9e mondial, a cédé un set en route mais s'est qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros, en écartant 6-3, 6-2, 6-7 (2/7), 6-4 l'Allemand Daniel Altmaier (83e), mercredi. Le Grec de 25 ans, finaliste de l'épreuve en 2021, a fait un cavalier seul lors des deux premières manches, avant d'être accroché dans la troisième. Poussé au tie-break, il n'a pas pu empêcher son adversaire, enfin dans le match et plus agressif, de se relancer.

La pluie continue de perturber le programme sur les courts annexes

Une grande partie des matches du deuxième tour de Roland-Garros, dont la troisième journée de mardi a déjà été fortement perturbée par la pluie, n'ont pas encore démarré sur les courts annexes non-couverts par un toit, en raison de la pluie qui continue de tomber. Jusqu'ici, seules les rencontres se disputant sur les courts Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen, qui disposent tous deux d'un toit, ont pu être jouées.

Caroline Garcia éliminée au deuxième tour par Sofia Kenin

La numéro 1 française Caroline Garcia a été éliminée dès le deuxième tour de Roland-Garros mercredi, battue 6-3, 6-3 par l'Américaine Sofia Kenin, 56e mondiale qui fut finaliste de l'épreuve en 2020. La Lyonnaise âgée de 30 ans, ex-numéro 4 mondiale descendue au 23e rang, peine depuis de longs mois à retrouver son meilleur niveau qui l'avait vue remporter le Masters de la WTA en 2022.

#RolandGarros | ❌ C'est terminé pour Caroline Garcia ! Victoire de Sofia Kenin en deux manches.



Pour la quatrième fois consécutive, la numéro 1 française ne passe pas le deuxième tour de Roland-Garros !



▶️ Suivez le direct : https://t.co/tkn8tPHaiKpic.twitter.com/klqw6IXjUh — francetvsport (@francetvsport) May 29, 2024

Carlos Alcaraz affronte Jesper De Jong sur le central

Plus tôt dans la journée, également sur le court Philippe-Chatrier, Carlos Alcaraz, numéro 3 mondial et demi-finaliste sur la terre battue parisienne il y a un an, affronte le qualifié néerlandais Jesper De Jong.