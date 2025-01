Roland-Garros 2025 : tout savoir sur la nouvelle billetterie du tournoi parisien

Depuis ce lundi 10 heures, la billetterie de Roland-Garros est ouverte pour l'édition 2025. Et cette année, elle fait peau neuve avec notamment l'intégration d'un système de tirage au sort afin de "garantir un accès équitable" aux places et "lutter contre la fraude". Mais ce n'est pas tout, mode d'emploi.

Au lendemain de la finale de l'Open d'Australie qui a vu l'Italien Jannik Sinner battre sèchement Alexander Zverev en trois sets, (6-3, 7-6 (7/4), 6-3), les fans de tennis se tournent (déjà) vers Roland-Garros. Et pour cause, c'est depuis ce lundi 10 heures qu'est ouverte la billetterie du Grand Chelem parisien (25 mai- 8 juin). Mais cette année, plus besoin de mettre en place une stratégie avec deux ordinateurs, trois navigateurs et cinq pages à rafraichir le plus rapidement possible pour être sûr d'avoir des places.

Un tirage au sort

À l'instar de ce qui a pu se faire pour les JO de Paris 2024, un tirage au sort a été mis en place. Un nouveau système qui vise à "garantir un accès équitable le jour de l'ouverture des ventes" et permet "de lutter contre la fraude et l’achat de places par des bots [des logiciels permettant d'automatiser des tâches, ndlr]", indique Roland-Garros sur son site officiel. Pour participer au tirage au sort, c'est ici. Cette phase dure jusqu'au dimanche 9 février. Entre-temps, il faut simplement croiser les doigts et espérer que l'huissier de justice vous choisisse.

C'est seulement ensuite que les heureux élus vont recevoir un mail qui va permettre l'accès aux ventes, un courriel qui doit arriver dans la première quinzaine de mars. Mais attention, l'accès à cette phase ne garantit pas l'obtention de place. Une fois le mail reçu, il faudra tout de même faire preuve d'une certaine célérité puisque le principe du "premier arrivé, premier servi" s'applique.

Les places par personne limitées

Pour autant, toujours dans "une volonté de rendre accessible la billetterie de Roland-Garros au plus grand nombre", le nombre de places par personne est plafonnée. Pour les courts principaux, Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen et Simonne-Mathieu, il sera possible d'acheter quatre places maximum. Idem pour les courts annexes durant la première semaine du tournoi, entre le 25 mai et le 1er juin. Jusqu'à 15 billets peuvent être achetés par personne pour l'Opening week et pour la deuxième semaine, du 2 au 8 juin donc, sur les courts annexes.

Les dates à retenir : 27 janvier - 9 février : phase d'inscription pour le tirage au sort

5 février -10 février : accès anticipé pour les dirigeants des clubs

7 février - 3 mars : accès aux ventes pour les "Grand Public Premium" (personnes en situation de handicap, arbitres, élus)

20 février - 24 février : accès à la billetterie pour les licenciés

Première quinzaine de mars : début des ventes pour les personnes tirées au sort (après réception d'un mail)

Pour les licenciés, un accès prioritaire est prévu entre les 20 et 24 février. Ceux qui voudraient jouer sur les deux tableaux ne pourront pas obtenir plus de place. Un licencié qui a atteint son quota de places ne pourra ainsi pas avoir plus de billets, quand bien même il serait tiré au sort. Les présidents de clubs FFT ont un accès entre le 5 et le 10 février. À noter que pour les personnes en situation de handicap, les ventes sont prévues entre le 7 février et le 3 mars.