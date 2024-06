EN DIRECT - Roland-Garros 2024 : suivez la fin des quarts de finale du tournoi

Le quart de finale entre Alexander Zverev et Alex de Minaur se jouera en soirée mercredi lors de la 11e journée de Roland-Garros, selon le programme officiel publié mardi soir. Le forfait de Novak Djokovic avant son quart face à Casper Ruud fait que le Norvégien avance directement en demi-finales et que la journée de mercredi ne comportera que trois matchs des tableaux de simple. Les deux autres matchs seront les quarts de finale féminins du bas du tableau, entre Jasmine Paolini et Elena Rybakina, puis entre Mirra Andreeva et Aryna Sabalenka.

Principaux matchs de la 11e journée : Court Philippe-Chatrier (à partir de 11 heures) Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG, tête de série N.1) - Tomas Machac/Zhizhen Zhang (CZE/CHN) (pas avant 14h15) Jasmine Paolini (ITA/tête de série N.12) - Elena Rybakina (KAZ/N.4) Mirra Andreeva (RUS) - Aryna Sabalenka (BLR/N.2) (pas avant 20h15) Alexander Zverev (GER/N.4) - Alex De Minaur (AUS/N.11)