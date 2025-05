Roland-Garros : Alcaraz, Sinner, Djokovic… À qui profite l'absence de Rafael Nadal ?

Dimanche, à Roland-Garros, un hommage sera rendu à Rafael Nadal, légende de la terre battue, absent cette année après sa retraite. En l’absence du maître des lieux, la question agite déjà les tribunes : qui d’Alcaraz, Sinner ou Djokovic soulèvera le trophée ? Europe 1 est allée sonder les supporters.

J-1 avant le début officiel du tournoi de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle. Un hommage à Rafael Nadal sera célébré dimanche sur le court Philippe Chatrier. L'Espagnol, sacré 14 fois, a pris sa retraite il y a quelques mois et ne sera donc pas candidat à un quinzième titre cette année... Mais alors qui d'Alcaraz, Sinner, ou encore Djokovic est le favori en l'absence du monstre de la terre battue ? Europe 1 a posé la question aux spectateurs dans les tribunes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Mon grand favori, c'est Alcaraz"

Dans les tribunes du mythique court Philippe Chatrier, le nom d'un favori se dégage déjà largement chez les supporters : "Carlos Alcaraz". L'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial et tenant du titre qui, aux yeux de Nathan, a tout pour triompher. "Déjà, il vient de faire un gros tournoi juste avant et puis la terre battue pour lui, ça lui convient très bien. Après, il y a encore Sinner qui est présent, mais je pense Carlos Alcaraz plus en forme pour gagner sur Roland-Garros."

Alcaraz favori ? C'est aussi ce que pense cet autre supporter qui a cependant plus de mal à faire un pronostic depuis que l'évidence, Rafael Nadal, n'est plus sur les courts. "Moi, mon grand favori, c'est Alcaraz. Mais on n'est pas sûr qu'il va gagner comme on était sûr que Rafa gagnait les autres années."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Pour moi, c'est Novak Djokovic qui va gagner"

Balle jaune en souvenir dans les mains, Mathis penche lui pour son joueur préféré, plus expérimenté et encore favori à ses yeux. "Pour moi, c'est Novak Djokovic qui va gagner. Il a l'expérience et puis il faut qu'il reste le patron aussi. Moi, j'y crois", se réjouit-il d'avance. Au-delà du vainqueur final, tous espèrent voir un bon parcours des joueurs français sur la terre battue parisienne.