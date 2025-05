Roland-Garros 2025 : la Tribune Bleue, ces supporters qui veulent réveiller les tribunes françaises

Au stade Roland-Garros, installés au premier rang du court 14, ces passionnés de tennis entonnent chants et encouragements pour soutenir les joueurs tricolores. Leur credo : mettre de l’ambiance dans les tribunes, sans jamais renier l’esprit respectueux du tennis.





Assis au premier rang du court 14 du stade Roland-Garros, ce jeudi, les supporters du collectif nommé Tribune Bleue, tout de bleu vêtu, poussent derrière les joueurs tricolores avec des chants repris par l’ensemble de la tribune. Et quand un tennisman français finit par gagner, c’est l’explosion.

"Ça met du dynamisme dans les tribunes et ils adorent ça"

"On est là pour encourager les Français un peu partout dans le monde, mais en étant très respectueux. Le tennis, c'est un sport où ces règles-là sont vachement importantes. Mais on ne veut pas du tout imprégner les valeurs du foot, des supporters, des ultras, etc. Nous, c'était dans le respect, et on est une bande de potes avant tout", assure Augustin, cofondateur de la Tribune Bleue.

Et cette bande de potes souhaite redynamiser les tribunes de tennis. Samuel, 22 ans, est à l’origine de ce projet. Il estime que parfois dans les tribunes, ils peuvent s'ennuyer avec peu de réaction du public.

"Il y a les joueurs qui nous disent : 'moi, je mets un super beau point, je suis content quand le public réagit'. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui nous envoient des messages en nous demandant si on sera là. Ça met de l'importance à leur match, ça met du dynamisme dans les tribunes et ils adorent ça", explique le jeune homme.

La trentaine de supporters de ce collectif comptent bien faire du bruit tout au long de la quinzaine, dans l’espoir de porter les Français le plus loin possible.