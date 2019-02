Pour Macron, être sélectionneur du XV de France c'est pire que d'être président

Emmanuel Macron a déclaré jeudi, sur le ton de la boutade, qu'être sélectionneur du XV de France ou de l'équipe nationale de foot était pire que d'être président de la République, car il doit faire face à "66 millions" de sélectionneurs en France.

"Je vais essayer de minimiser le nombre de mes ennuis". Interpellé par le président du conseil départemental de l'Ariège, qui lui demandait en souriant : "que pouvez-vous faire pour le XV de France ?", le chef de l'État a répondu : "je vais essayer de minimiser le nombre de mes ennuis et me concentrer sur les responsabilités essentielles, et donc je ne veux pas reprendre le XV de France. Ni l'équipe de France de football. Parce que sélectionneur, c'est, je pense, pire que président".

"Ce sont peut être les deux seules fonctions où on a plus d'ennuis car il y a 66 millions de candidats à votre place, qui se disent, à chaque fois qu'ils ouvrent L'Équipe ou Midi Olympique : 'je ferai beaucoup mieux que celui qui est en place'", a-t-il ajouté, déclenchant les rires de la centaine de présidents de conseils départementaux présents à l'Élysée dans le cadre du grand débat.

"Je suis sûr qu'on peut beaucoup mieux faire". Le sélectionneur des Bleus Jacques Brunel est critiqué après deux défaites cuisantes face au pays de Galles (24-19) et l'Angleterre (44-8) en ouverture du Tournoi des Six nations. Les rugbyman affrontent l'Écosse samedi à Paris. "Je suis sûr qu'on peut beaucoup mieux faire et j'ai souffert comme vous face aux Anglais", a ajouté Emmanuel Macron en commentant le dernier match du XV de France.