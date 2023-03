Pénalty, temps pour les célébrations : certaines règles dans le football vont changer à partir du 1er juillet

Petite révolution dans le football. L'instance qui détermine les règles du sport le plus pratiqué au niveau mondial, l'IFAB, a décidé de modifier le règlement à partir du 1er juillet prochain. Ces modifications concerneront notamment les pénaltys mais aussi les célébrations des buts. Ces nouvelles règles entreront en vigueur dès la saison 2023-2024 et concerneront l'ensemble des compétitions nationales et internationales, de la Ligue 1 à la Coupe du monde en passant par la Ligue des champions.

Pour les pénaltys, les gardiens de but n'auront plus le droit de déstabiliser le tireur adversaire. Fini les danses comme en avait l'habitude l'ancien portier de Lens Charles Itandje Doucouré ou encore les feintes de corps à droite ou à gauche avant que le joueur s'élance pour frapper dans le ballon.

Mike Maignan révolté

Une annonce qui n'a pas plu au gardien des Bleus Mike Maignan, auteur d'un arrêt sur pénalty face aux Pays-Bas vendredi dernier lors de la large victoire des Bleus (4-0). Ce dernier a réagi de façon ironique sur Twitter, demandant même à ce que les gardiens soient dos au ballon lors du pénalty.

Nouvelles règles de l'IFAB pour les penalties en 2026:



Les gardiens devront être de dos au moment du tir

❌En cas d'arrêt, coup-franc indirect https://t.co/nRpa0wi0b2 — Magic Mike Maignan (@mmseize) March 25, 2023

Et en cas d'arrêt, le joueur du Milan AC suggère même d'accorder un coup-franc indirect afin que le tireur malheureux bénéficie d'une seconde chance. De l'humour pour dénoncer une règle que Nabil Djellit juge "grave". "Le football c'est un folklore, il y a une question du bluff. Qu'on enlève les gardiens", s'est insurgé le chroniqueur dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1). "Déstabiliser fait aussi partie du jeu", a rajouté Laurent Fournier au micro de Lionel Rosso.

Les célébrations des buts visées

D'autres règles vont également connaître un changement majeur. Parmi elles, les célébrations sur les buts. L'IFAB a décidé de réguler le temps de joie après chaque but. L'arbitre devra désormais décompter les secondes perdues pour ensuite les rajouter au cumul du temps additionnel : "Les célébrations de but seront dorénavant listées séparément", peut-on lire dans le communiqué.

Enfin, quelques règles, moins importantes, vont aussi entrer en vigueur dès le 1er juillet. Seront concernés les buts inscrits lorsqu'une une personne supplémentaire figurera sur la pelouse (envahissement de terrain ou remplaçant) ou encore les actions de jeu sur un but en situation de hors-jeu. L'IFAB doit communiquer prochainement pour éclairer sur ces nouvelles règles qui pourraient bouleverser le football mondial dès la saison prochaine.